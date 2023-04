Apple ciągnie w górę wyniki polskiego sprzedawcy. Będzie wypłata dywidendy

Eurotel w 2022 roku osiągnął skonsolidowane przychody w wysokości 620 mln 707 tys. zł (+27 proc. rok do roku) oraz skonsolidowany zysk netto wysokości 40 mln 512 tys. zł (+67 proc.). Zarząd działającej w branży telekomunikacji firmy rekomenduje wypłatę dywidendy.

Eurotel to firma zajmująca się obsługą detalicznych sieci sprzedaży. Współpracuje obecnie z trzema operatorami telekomunikacyjnymi oraz kilkoma producentami elektroniki w szczególności z Apple oraz Xiaomi, prowadząc autoryzowane salony.

Jak zauważył prezes zarządu Krzysztof Stepokura, miniony 2022 rok był pierwszym rokiem normalnej działalności po okresie dwóch lat różnego rodzaju ograniczeń związanych z pandemią. Przy braku ograniczeń w dostępności do towaru dało to skokową poprawę wyników firmy.

Sama spółka akcyjna Eurotel osiągnęła przychody w wysokości 546 mln 183 tys. zł (+35 proc.) oraz zysk netto, który wyniósł 41 mln 058 tys. zł (+104 proc.).

Zarząd zarekomendował przeznaczenie prawie całego zysku na dywidendę (10,95 zł na każdą akcję). Na kapitał zapasowy ma zostać przeznaczone 14 tys. 213 zł.

- Największe znaczenie dla osiągniętych rezultatów miał segment iDream związany ze sprzedażą produktów marki Apple, który wykazał wzrost efektywności działania we wszystkich kanałach sprzedaży, co szczególnie cieszy, gdyż oznacza, że wzrosty w jednym kanale nie były konsekwencją obniżania się sprzedaży w innym, jak to miało miejsce w czasie pandemii - napisał w liście do akcjonariuszy Krzysztof Stepokura.

Jak dodał, w segmencie MiMarkt dotyczącym produktów Xiaomi, nie udało się osiągnąć poziomu wyników z 2021 roku. Wynikało to przede wszystkim ze zmian organizacyjnych w Xiaomi, które skutkowały brakiem kompleksowej i regularnie prowadzonej akcji promocyjnej na produkty tego producenta w salonach sprzedaży, która w tym segmencie ma kluczowy wpływ na osiągane wyniki.

Eurotel obsługuje również marki T-Mobile, Canal+ i Play.

W poniedziałek rano akcje spółki Eurotel notowane na GPW kosztowały 73,40 zł.