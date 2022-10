Apple coraz bardziej odwraca się od Chin

Apple prosi dostawców o przeniesienie produkcji komponentów do słuchawek AirPods i Beats do Indii. Ma to poprawić logistyczną sytuację firmy – pisze Nikkei.

Amerykańska firma stara się stopniowo dywersyfikować działalność skoncentrowaną obecnie w Chinach. Ma to zmniejszyć ryzyko związane z łańcuchem dostaw i twardą polityką chińskich władz, mającą na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19, a także napięcia między Waszyngtonem a Pekinem.

Apple prowadzi rozmowy z niektórymi dostawcami w celu zwiększenia produkcji w Indiach już w przyszłym roku - mówią źródła Nikkei.

Luxshare Precision Industry i jego oddziały, które produkują AirPods w Wietnamie i Chinach, również planują rozpoczęcie produkcji w Indiach, podają źródła gazety.

AirPods były jednym z pierwszych produktów Apple, które były masowo produkowane poza Chinami. W 2019 roku znaczna część produkcji została przeniesiona do Wietnamu z powodu wojny handlowej USA-Chiny. Część produkcji Beats przenosi się również do Wietnamu z zeszłego roku, poinformowały źródła Nikkei.

