Apple domaga się obserwacji dwóch byłych inżynierów pochodzących z Chin

Apple domaga się, by dwaj pochodzący z Chin byli inżynierowie firmy pozostali pod obserwacją mającą zapobiec ich ucieczce z USA. Dawni pracownicy spółki są podejrzewani o kradzież tajemnic handlowych dot. programu autonomicznej jazdy - podała we wtorek agencja Reutera.

Koncern z Cupertino złożył przed sądem federalnym w Kalifornii oświadczenie o "głębokich obawach" co do możliwej próby ucieczki byłych pracowników przed zakończeniem procesu. Apple'a reprezentował m.in. weteran CIA i strategiczny doradca grupy ds. globalnego bezpieczeństwa Anthony DeMario.

Zhang Xiaolang i Chen Jizhong mieli pracować nad tajnym programem Apple'a dotyczącym technologii jazdy autonomicznej. Obaj usłyszeli zarzut kradzieży tajemnic handlowych. Oskarżeni nie przyznają się do winy.

Według amerykańskiej prokuratury Zhang pobrał pliki związane z projektem przed ujawnieniem, że przechodzi do pracy na rzecz konkurencyjnej chińskiej spółki. Służby aresztowały go w 2018 r. na lotnisku w San Jose, zanim zdołał wsiąść na pokład samolotu do Chin.

Żona Zhanga miała przekazać śledczym, że po przeszukaniu w jego domu były pracownik Apple'a miał podjąć próbę ucieczki do Kanady. Rewizja ta miała ujawnić ukrytego laptopa zawierającego sekrety handlowe dot. technologii Ethernetu należące do poprzedniego pracodawcy mężczyzny, Marvell Technology.

Według śledczych Chen miał pozyskać od firmy zarządzanej przez Tima Cooka ponad 2 tys. dokumentów, m.in. "instrukcje, schematy, diagramy i fotografie ekranów komputerowych, na których wyświetlano strony z bezpiecznej bazy danych Apple'a". Do jego zatrzymania doszło w styczniu 2019 r. na dworcu kolejowym, z którego miał się udać na lotnisko w San Francisco w drodze do Chin.

W należącym do Chena drugim domu w stanie Maryland, gdzie mieszkają jego żona z synem, śledczy odkryli dokumenty firm, dla których pracował przed dołączeniem do Apple'a, m.in. General Electric i Raytheon. Co najmniej jeden z nich zakwalifikowano jako "poufny". Miał on dotyczyć prac nad programem rakiet Patriot i zgodnie z prawem nie mógł opuścić lokalizacji uznanych za bezpieczne przez resort obrony USA.

Reprezentujący Zhanga i Chena adwokat Daniel Olmos przekonywał, że choć "nie jest to sprawa o szpiegostwo", amerykańskie władze "nie domagają się wprawdzie zastosowania aresztu, ale wymuszają bezterminowe monitorowanie lokalizacji". Prawnik zapewnił, że obaj mężczyźni mieli uzasadnione powody rodzinne, by udać się do Chin. Podkreślił, że dotychczas żaden z nich nie naruszył w żaden sposób wyznaczonych im warunków przedprocesowych.

Prokuratura utrzymuje, że w razie gdyby oskarżeni dostali się do Chin, zabezpieczenie ich ekstradycji na potrzeby kontynuowania procesu z ich udziałem byłoby trudne, jeśli nie niemożliwe.

Chen emigrował z Chin w 1991 r. i uzyskał amerykańskie obywatelstwo. Prokuratura poddała go monitoringowi radiowemu. Pozostający w USA z prawem stałego pobytu Zhang został poddany bardziej precyzyjnemu monitoringowi GPS.

Data rozprawy nie została wyznaczona. Przesłuchanie planowane jest na luty 2020 r.