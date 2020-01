Apple i Broadcom mają zapłacić za naruszenie patentów

Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych zdecydował, że Apple i Broadcom muszą zapłacić 1,1 miliarda dolarów kalifornijskiemu Instytutowi Technologicznemu (Caltech). Wyrok dotyczy patentów, jakie firmy technologiczne miały naruszyć, a jakie przyznano Instytutowi.

Wyrok dotyczy strat oszacowanych na 838 milionów dolarów. Apple i Broadcom miały użyć opatentowanych rozwiązań technologicznych w swoich podzespołach zapewniających łączność wi-fi. Elementy te trafiły do komputerów, iPhonów, iPadów, czy zegarków marki Apple Watch.



Caltech działający w Kalifornii, w mieście Pasadena, przyjął wyrok z radością. "Jako organizacja edukacyjna nieczerpiąca zysków jesteśmy gotowi bronić naszych praw własności intelektualnej" czytamy w stanowisku instytutu, które przytoczyła Fox News.



Próby pozyskania odpowiedzi Apple i Broadcom ze strony amerykańskich mediów pozostają bez odpowiedzi. Istnieje duża szansa, że obie firmy zaskarżą wyrok. W kontekście zeszłotygodniowych informacji o dalszej współpracy między Apple i Broadcom jest bardzo możliwe, że obie firmy będą współpracować także na polu sporu sądowego. Tydzień temu zawarto umowę na mocy której Broadcom będzie dalej dostarczać podzespoły do produktów Apple. Będzie to robił przez minimum trzy lata.



Broadcom od wielu lat jest dostawcą dla Apple. Obok elementów zapewniających łączność wi-fi, firma zaopatruje kontrahenta z Cupertino w podzespoły do łączności Bluetooth. Zapewniała też w przeszłości procesory stosowane w iPhonach i w komputerach typu Mac.



