Apple i Google obiecują usunąć technologie do monitoringu

Apple i Google usuną narzędzia do monitorowania kontaktów społecznych ze swoich systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych po zakończeniu pandemii koronawirusa - podaje serwis Cnet. Obecnie obie firmy pracują nad stworzeniem rozwiązań do walki z pandemią.

Wcześniej w kwietniu Apple i Google zapowiedziały stworzenie technologii mających umożliwić współpracę dwóch największych na rynku urządzeń mobilnych systemów operacyjnych (Androida i iOS) w zakresie wymiany sygnałów Bluetooth, które są powszechnie uważane za jedno z rozwiązań technicznych mogących pomóc monitorować ryzyko zakażenia koronawirusem w społeczeństwie. Wykorzystanie Bluetooth pozwala rejestrować kontakty poszczególnych użytkowników telefonów komórkowych z jednoczesnym poszanowaniem ochrony danych tych osób poprzez zastosowanie tymczasowych, losowych identyfikatorów i odpowiednie przechowywanie danych (na poziomie urządzenia).

Obie firmy zapowiedziały, że nowa technologia monitorująca kontakty z użyciem Bluetooth, która w okolicach maja uzupełni dostarczane przez koncerny systemy operacyjne, zostanie wyłączona w chwili, gdy nie będzie już więcej potrzebna, tj. po zakończeniu pandemii koronawirusa - podaje Cnet. Według serwisu, we wtorek firmy sprecyzowały, iż dezaktywacja narzędzi śledzenia po ustaniu zagrożenia będzie całkowita.

Wygaszanie pandemii koronawirusa może jednak następować w różnym czasie w zależności od lokalizacji i sytuacji w danym kraju. Apple poinformowało, iż celem sprecyzowania daty wyłączenia technologii monitorującej kontakty społeczne będzie współpracowało z rządami poszczególnych państw, a funkcja iOS będzie najprawdopodobniej wyłączana dla kolejnych regionów. Google z kolei oświadczyło, iż technologia tworzona przez tę firmę będzie dodatkowo ograniczona do wykorzystania jedynie w celach rozwiązania obecnego kryzysu zdrowotnego.

Aktualizacje systemowe uzupełniające Androida i iOS o nowe funkcje nie będą dostępne przed majem tego roku - zapowiedziały wcześniej obie firmy. Implementacja technologii ma pomóc rządom w upowszechnieniu oficjalnych aplikacji do monitorowania kontaktów społecznych z użyciem Bluetooth na poziomie każdego państwa, nie stanowi natomiast samodzielnego narzędzia - przypomina Cnet.

Zanim Apple i Google ogłosiły swoją inicjatywę, pomysł wspólnej technologii wykorzystującej Bluetooth do monitorowania kontaktów społecznych pojawił się dzięki pracy międzynarodowego zespołu ekspertów i badaczy z ośmiu krajów, którzy opracowali koncept PEPP-PT (Pan-European Privacy Preservng Proximity Tracing). Mechaniką działania zbliżony do propozycji Apple'a i Google'a został publicznie zaprezentowany wcześniej, co zbiegło się w czasie z wezwaniem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego do stworzenia wspólnego, europejskiego standardu technologii monitorowania kontaktów, który będzie uniemożliwiał nadużycia w zakresie ochrony danych i prywatności użytkowników.