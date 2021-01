Apple i Hyundai rozmawiają o współpracy. Na razie elektryki, potem samochody autonomiczne?

Według informacji Korea IT News, dwaj światowi giganci, Apple i Hyundai Motor zapowiedzieli podpisanie umowy partnerskiej na rzecz współpracy w obszarze produkcji samochodów elektrycznych, a w dalszej perspektywie także tych autonomicznych. Do jej podpisania miałoby dojść najpóźniej w marcu 2021 roku.

Hyundai, największy producent aut na Półwyspie, ma w swoim portfolio trzy marki: Hyundai, Kia i Genesis. Koncern ten jest piątym największym producentem aut na świecie. Wprowadził dotychczas na rynek całkowicie elektryczne modele Ioniq i Kona Electric oraz zapowiedział wprowadzenie dziesięciu kolejnych modeli aut elektrycznych, hybrydowych i o napędzie wodorowym do końca 2022 roku.Apple rozpoczął prace nad swoim samochodem w 2014 roku w ramach projektu Titan, który przez długi czas pozostawał tajny, a jego efekty wciąż pozostają owiane tajemnicą. Z zapowiedzi wiadomo, że celem jego inżynierów jest skonstruowanie pojazdu o napędzie elektrycznym, docelowo także w pełni autonomicznego. Ze względu na brak doświadczenia w przemyśle samochodowym amerykańska firma potrzebuje partnera, który będzie posiadał kapitał i know-how potrzebne do masowej produkcji pojazdów.Czytaj także: Tak wygląda autonomiczny Apple Titan Tę rolę mógłby doskonale spełniać Hyundai, posiadający nie tylko potrzebną infrastrukturę, ale także zaawansowaną technologię produkcji baterii samochodowych. Z zapowiedzi amerykańskiej firmy wynika, że prototyp jej pierwszego samochodu będzie gotowy już w 2022 roku, a jego produkcja ruszy w 2024 roku. W tak śmiałe plany wątpi długoletni analityk biznesu Apple Ming-Chi Kuo, zdaniem którego do produkcji takiego auta może dojść najszybciej w 2025 lub nawet 2027 roku.Według Korea IT News samochody Apple mogłyby być produkowane w istniejącej już fabryce KIA w stanie Georgia lub w nowo wybudowanym zakładzie na terenie USA o mocach produkcyjnych wielkości 400 tys. aut rocznie. Na potrzeby Apple w pierwszym roku mogłoby wyjechać z niej aż 100 tys. aut. Opuszczające ją samochody mają być napędzane nowoczesnymi bateriami, które umożliwią im dalsze zasięgi niż w przypadku samochodów dostępnych obecnie, nie będą zawierały potencjalnie trującego kobaltu, a także będą bezpieczniejsze od dotychczasowych.Potencjalna współpraca obu gigantów technologicznych oznacza dla nich nie tylko korzyści długoterminowe, ale już momencie jej ogłoszenia przyczyniła się do wzrostu akcji Hyundai o prawie dwadzieścia procent.Rozwój samochodów przez Apple może także wpłynąć na LG Electronics, inną koreańską firmę. Ta planuje produkcję części do samochodów elektrycznych wraz z kanadyjską firmą Magna International, która jest producentem części samochodowych, na zasadzie joint venture. Magna była zaangażowana w projekt Titan, dlatego spekuluje się, iż Magna i LG Electronics mogą zostać potencjalnymi dostawcami części do aut Apple. Ta wiadomość również korzystnie wpłynęła na cenę akcji LG Electronics.Według amerykańskiej firmy badawczej Lux Research rynek aut autonomicznych w roku 2030 wyniesie 87 mld USD. Coraz więcej firm technologicznych angażuje się w projekty rozwoju tego rodzaju pojazdów, jak chociażby Tesla czy Google.