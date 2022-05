Apple kładzie większy nacisk na reklamę

Może pomóc to firmie w rozwoju segmentu usług, ponieważ stoi ona w obliczu trudnego okresu dla swojej działalności związanej z produkcją urządzeń mobilnych.

Apple po przejęciu Quattro w 2010 roku uruchomił sieć iAd, jednak w 2016 roku z powodu braku spektakularnego sukcesu ją zamknął. Mimo to producent z Kaliforni rozwinął swoją działalność reklamową, wyświetlając reklamy w aplikacjach App Store, News i Stocks – podaje qz.com.

W 2020 roku uzyskał nieco ponad 1 mld dol. przychodów z reklam. Według badań przeprowadzonych przez Omdia, w 2021 roku wzrosły one do 3,7 mld dol., a w tym roku mogą zwiększyć się do 5,5 mld dol.

Ale reklama nadal stanowi niewielką część całego biznesu usługowego, który wygenerował sprzedaż w wysokości 68,4 mld dol. w roku obrotowym 2021 (kończy się we wrześniu) i 75,1 mld dol. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W najlepszym przypadku reklamy stanowią średnio jednocyfrowy procent przychodów z usług.

Czytaj: Facebook i Instagram wyłączają funkcję rozpoznawania twarzy

Apple stawia także na reklamę wideo. Czerpie korzyści z transmisji meczów Major League Baseball przez Apple TV+, w trakcie których wyświetlane są reklamy. Może również nabyć prawa do pakietu NFL Sunday Ticket, który również zawierałby niewielką ilość reklam (większość jest emitowana jest przez pierwotnych nadawców).