Apple ma kłopoty z dostępem do kontrolerów zasilania do iPhone'ów

Apple ma kłopoty z dostępem do podzespołów obsługujących kontrolę zasilania w iPhone'ach - podaje agencja Bloomberga. Powodem mają być ograniczenia w handlu i zaburzenia w funkcjonowaniu łańcucha dostaw spowodowane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Powołując się na zastrzegające anonimowość źródła, Bloomberg pisze, że jedną z przyczyn trudności w dostępie do podzespołów odczuwanych przez Apple'a są restrykcje, jakimi administracja USA obłożyła chiński koncern Huawei Technologies.

W obliczu nakładanych przez Waszyngton ograniczeń firma z ChRL miała skupować z rynku podzespoły niezbędne do produkcji własnych urządzeń, by uniknąć sytuacji, w której zabraknie jej części do prowadzenia działalności. Przełożyło się na mniejszą dostępność czipów dla innych producentów telefonów.

Podzespoły do zarządzania zużyciem energii przez nowe iPhone'y są trudno dostępne również ze względu na pogarszającą się w związku z pandemią COVID-19 sytuację w segmencie produkcji komponentów elektronicznych. Wiele krajów świata zdecydowało się na ponowne wdrożenie zamknięcia gospodarki.

Ponadto nawet działające fabryki ze względu na ograniczenia mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa nie pracują w pełnej obsadzie. Sytuacja taka według rozmówców Bloomberga może trwać nawet przez kolejne sześć miesięcy.

Apple nie odniosło się do prośby o komentarz w tej sprawie.