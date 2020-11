Apple obniży prowizje dla małego biznesu

Apple poinformował, że do 15 proc. obniży prowizje pobierane w sklepie internetowym App Store od mniejszych firm. Tym samym deweloperzy, których dochody z App Store nie przekraczają rocznie miliona dolarów, zapłacą firmie o połowę mniej niż dotychczas.

Koncern z Cupertino zamierza uruchomić program App Store Small Business, który umożliwi mniejszym firmom odprowadzanie niższej prowizji z tytułu sprzedaży ich aplikacji za pośrednictwem oficjalnej platformy z oprogramowaniem na system iOS.

Jak wyjaśnia Apple, niższa prowizja pozwoli mniejszym lub dopiero wchodzącym na rynek deweloperom przeznaczyć większe środki na inwestycje i rozwój ich firm, także w ramach App Store.

Prowizje nakładane przez sklep internetowy Apple'a od lat są krytykowane zarówno przez inne duże koncerny technologiczne, w tym Microsoft, Spotify czy Match Group, jak i mniejszych deweloperów zarzucających spółce z Cupertino, że wysokimi stawkami winduje ceny aplikacji i ogranicza konsumentom dostęp do programów.

Obecnie App Store pobiera od deweloperów 30 proc. prowizji za każdą transakcję. Jedynie w przypadku sprzedaży subskrypcji cyfrowych odsetek ten spada do 15 proc., jeśli subskrypcje są aktywne dłużej niż rok. Teraz w ramach nowego programu Apple automatycznie obniży o połowę, czyli do 15 proc., prowizję dla "małych" deweloperów, czyli takich, którzy w ciągu roku kalendarzowego zarobią na sprzedaży w App Store do miliona dolarów.

"Niższa prowizja pozwoli mniejszym lub dopiero wchodzącym na rynek deweloperom przeznaczyć większe środki na inwestycje i rozwój ich firm, także w ramach App Store" - napisał w oświadczeniu na stronie internetowej Apple.

Program App Store Small Business ruszy 1 stycznia 2021 r. Będą mogły się do niego zakwalifikować firmy, które w roku kalendarzowym 2020 zarobią milion dolarów lub mniej z tytułu wszystkich sprzedawanych w App Store aplikacji, a także nowi deweloperzy dopiero zaczynający współpracę z koncernem. Jeśli w ciągu kolejnych miesięcy zarobki firm przekroczą wymaganą przez koncern kwotę, prowizja wróci do 30 proc. i taka jej wysokość będzie obowiązywała już do końca roku. Jeśli zaś w kolejnym roku kalendarzowym dochody przedsiębiorcy spadną, będzie mógł on ponownie zakwalifikować się do programu. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyjętychc przez koncern mają zostać ogłoszone w grudniu.

Prowizje nakładane przez sklep internetowy Apple'a od lat są krytykowane zarówno przez inne duże koncerny technologiczne, w tym Microsoft, Spotify czy Match Group, jak i mniejszych deweloperów zarzucających spółce z Cupertino, że wysokimi stawkami winduje ceny aplikacji i ogranicza konsumentom dostęp do programów. Firma zarządzana przez Tima Cooka wielokrotnie broniła się, mówiąc, że zasady obowiązujące w App Store dotyczą wszystkich deweloperów bez wyjątku, zaś platforma zapewnia deweloperom możliwość łatwego dotarcia do ogromnej bazy użytkowników bez konieczności konfigurowania przez nich różnych systemów płatności obowiązujących w 175 krajach, w których dostępny jest App Store. Teraz jednak Apple postanowił złagodzić regulacje na rzecz mniejszych partnerów.

"Małe firmy są podstawą globalnej gospodarki oraz źródłem innowacji i możliwości w społecznościach na całym świecie" - przekazał w oświadczeniu Tim Cook.

Z danych Apple'a wynika, że tygodniowo z App Store korzysta 500 mln użytkowników, którzy mają tam do wyboru 1,8 mln aplikacji mobilnych. Inaczej niż w przypadku konkurencyjnego systemu Android (Google), iOS nie pozwala na instalowanie programów z alternatywnych platform ani nieoficjalnych źródeł.