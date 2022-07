Apple oferuje kolosalne pieniądze hakerom, którzy złamią zabezpieczenie nowego systemu iOS

Zapowiadana na jesień wersja systemu operacyjnego iOS 16 opracowanego przez firmę Apple dla smartfonów iPhone ma mieć wiele udoskonaleń, w tym tryb blokady, który pozwala użytkownikom pozostać w kontakcie przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka zhakowania połączenia. Koncern chce się jednak upewnić, że owa blokada działa. Dlatego szuka hakerów, którzy spróbują ją złamać. Ten, któremu się to uda, dostanie 2 miliony dolarów.

"Powiadomienia na ekranie blokady wyświetlają się w formie rozszerzonej listy lub stosu, ale można je też ukryć. Będą pojawiać się u dołu ekranu, żeby nie rozpraszać użytkownika. Funkcja pozwala w czasie rzeczywistym śledzić przebieg wydarzeń na ekranie blokady. Nie musisz odblokowywać iPhone'a, żeby sprawdzić wynik meczu lub status dostawy jedzenia" - tak Apple opisuje to nowe udogodnienie na swojej stronie.

Aby jednak upewnić się, że blokada jest w skuteczna, firma zaoferowała nagrody w wysokości do 2 milionów dolarów dla hakerów, którym uda się ominąć to zabezpieczenie. Ludzie odpowiedzialni za stworzenie tego systemu są jednak przekonani, że nie ma na świecie specjalisty, któremu się to uda. "Apple produkuje najbezpieczniejsze urządzenia mobilne na rynku. Tryb blokady to przełomowa funkcja, która odzwierciedla nasze niezachwiane zaangażowanie w ochronę użytkowników nawet przed najrzadszymi, najbardziej wyrafinowanymi atakami" - oświadczył Ivan Krstić, szef inżynierii bezpieczeństwa i architektury Apple.

Dostęp do tej funkcji może mieć każdy użytkownik, ale jest ona adresowana głównie do osób bardziej narażonych na ataki hakerskie - przywódców państw, celebrytów, biznesmenów itp. Tryb blokady obejmuje zabezpieczenia: wiadomości (większość typów załączników wiadomości innych niż obrazy jest zablokowana, a niektóre funkcje, takie jak podglądy łączy, są wyłączone), przeglądanie stron internetowych (niektóre złożone technologie internetowe, takie jak kompilacja JavaScript just-in-time (JIT) są wyłączone, chyba że użytkownik wykluczy zaufaną witrynę z trybu blokady), usługi Apple (przychodzące zaproszenia i żądania obsługi, w tym połączenia FaceTime, są blokowane jeśli użytkownik nie wysłał wcześniej inicjatorowi zaproszenia do połączenia), połączenia przewodowe z komputerem lub akcesoriami (są blokowane, gdy iPhone jest zablokowany). (PAP Life)

