Apple osiąga sukces dzięki urządzeniom elektroniki osobistej

Urządzenia elektroniki osobistej (ang. wearables) są najszybciej rozwijającym się biznesem Apple'a. W roku fiskalnym, który zakończył się we wrześniu amerykański koncern odnotował wzrost przychodu do 41 proc. do kwoty 24,5 mld dolarów - podał dziennik "Wall Street Journal".

Analitycy przewidują, że za pierwszy kwartał (kończący się w grudniu) obecnego roku fiskalnego przychód segmentu urządzeń ubieralnych, akcesoriów i sprzętów domowych ma wzrosnąć o 34 proc. rok do roku. Jeśli prognozy się sprawdzą to sprzedaż w tym okresie wyniesie 9,8 mld dolarów.

W ostatnim sezonie zakupowym szczególną popularnością cieszyły się nowe słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro. Aby sprostać zainteresowaniu klientów Apple musiało zwiększyć ich produkcję. Obecnie urządzenia nie są dostępne od ręki, a w internetowym sklepie koncernu trzeba na nie czekać do pierwszej połowy stycznia. Nie ma ich też m.in. w sklepie Amazona.

Wcześniej w tym roku Apple podkreślało, że kluczowym obszarem działalności koncernu będą usługi. W tym celu wprowadzono do oferty platformę strumieniowania treści wideo Apple TV+ i gier Apple Arcade. Na ten segment działalności składają się też m.in. usługi chmurowe iCloud, ubezpieczeniowe AppleCare.

W ostatnim roku fiskalnym ten segment osiągnął przychód 46,3 mld dolarów i wzrost 16 proc.