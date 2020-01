Apple oskarżano o kradzież technologii medycznej użytej w Apple Watch 5

Amerykańska firma Masimo, tworząca systemy do monitoringu zdrowia pacjentów, oskarżyła Apple'a o naruszenie patentów, kradzież technologii, którą wykorzystano w inteligentnych zegarkach Apple Watch 5 i przejęcie kluczowych pracowników - podała agencja Bloomberga.

Masimo i wydzielona z niej w 1998 r. firma biotechnologiczna Cercacor Laboratories oskarżają koncern Apple, że pod pretekstem nawiązania współpracy dopuścił się kradzieży tajemnic handlowych i nieprawidłowego wykorzystania w inteligentnych zegarkach innowacji z obszaru monitoringu zdrowia, opracowanych przez spółkę.



Jak wskazano w pozwie, technologia nieinwazyjnego monitoringu wykorzystującego światło było kluczowa dla rozwiązania problemów z wydajnością zegarków Apple Watch.

Koncern technologiczny został oskarżony o kradzież łącznie 10 patentów, w tym technologię pomiaru poziomu tlenu we krwi i pomiaru pracy serca, do czego jest wykorzystywane nadajniki i czujniki światła. Masimo i Cercacor chcą, aby sąd zakazał dalszego wykorzystywania rozwiązań zegarkach Apple Watch 4 i 5. rozwiązań opatentowanych w ich placówkach.

Masimo z siedzibą w Irvine w stanie Kalifornia na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych opracowuje technologię przetwarzania sygnałów dla urządzeń wykorzystywanych w służbie zdrowia.



Koncern z Cupertino skontaktował się ze spółką w 2013 r. i poprosił o spotkanie w sprawie potencjalnej współpracy - wynika ze złożonego przez firmę pozwu.



Przedstawiciele Apple'a chcieli "lepiej zrozumieć technologię Masimo, aby potencjalnie zintegrować ją z urządzeniami" koncernu - dodano.

Zamiast integracji rozwiązań doszło do przejęcia Michaela O'Reilly'ego, który odpowiadał w firmie za kwestie medyczne. Rok później do Apple'a przeszedł również dyrektor technologiczny Cercacora Marcelo Lamego, który wcześniej pracował jako naukowiec w Masimo. W pozwie podkreślono, że Lamego miał dostęp do poufnych informacji technicznych.

Masimo i Cercacor chcą również do patentów przypisanych do Lemego dopisać siedmiu inżynierów. Pozwoliłoby to obu firmom na uzyskanie statusu właścicieli lub współwłaścicieli patentów, które obecnie są przydzielone do Apple'a.

Działalność Apple'a obejmująca zegarki Apple Watch, platformę do strumieniowania treści wideo Apple TV+ i słuchawki Beats jest najszybciej rosnącym segmentem koncernu, który wygenerował ze sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym (październik 2018 - wrzesień 2019) ponad 24 mld dolarów.

Jak przypomniał Bloomberg, Masimo i Cercacor nie są pierwszymi firmami oskarżającymi producenta elektroniki użytkowej o kradzież własności intelektualnej. W październiku 2019 r. koncern Apple został oskarżony o kradzież opatentowanej technologii od programisty, którego komunikator usunięto następnie ze sklepu App Store, żeby nie zwiększał konkurencji dla rozwiązań koncernu.



W grudniu 2019 r. nowojorski kardiolog złożył pozew, w którym zarzucił firmie, że bez wykupienia licencji wykorzystała jego rozwiązanie zapewniające powiadomienia o nieregularnej pracy serca.