Apple oskarżone o łamanie europejskich przepisów ochrony prywatności

Apple zostało oskarżone o łamanie europejskich przepisów ochrony prywatności i danych osobowych zawartych w RODO - informuje w poniedziałek agencja Reutera. Zażalenia na działania koncernu wniesiono u niemieckich i hiszpańskich organów ochrony danych.

Za inicjatywą złożenia skarg na działania koncernu stoi grupa aktywistów, której przewodzi znany prawnik i działacz na rzecz ochrony prywatności Max Schrems - pisze Reuters. Zażalenia dotyczą nadużyć, jakie miałyby powstać w wyniku działania narzędzi do śledzenia aktywności internetowej użytkowników smartfonów iPhone produkowanych przez Apple'a. Zdaniem Schremsa pozwalają one na przechowywanie danych użytkowników bez ich zgody, co narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Agencja zauważa, że to pierwsza tak poważna akcja przeciwko działalności koncernu z Cupertino, której podstawą jest zarzut o naruszeniu obowiązujących w Europie przepisów. Apple twierdzi, że użytkownicy produktów tej firmy dysponują wyższą w stosunku do sprzętu i usług innych producentów ochroną prywatności. Firma zapowiedziała również, że mechanizmy pozwalające kontrolować ustawienia prywatności zostaną kolejny raz poszerzone wraz z premierą systemu operacyjnego iOS 14 na urządzenia mobilne. Pierwotnie miało to nastąpić we wrześniu tego roku, jednakże - jak przypomina Reuters - firma przełożyła te plany na kolejny rok.

Zażalenia złożone przez Schremsa i grupę aktywistów znaną jako Noyb dotyczą wykorzystania przez Apple'a kodu pozwalającego na śledzenie użytkowników, który generowany jest automatycznie na każdym nowym telefonie iPhone po jego pierwszym uruchomieniu. Kod ten pozwala reklamodawcom na profilowanie posiadaczy telefonów Apple'a i przechowywany jest na urządzeniu.

Zdaniem związanego z Noyb prawnika Stefana Rossettiego, jego działanie przypomina to znane z technologii tzw. ciasteczek śledzących (plików cookie) umieszczanych przez witryny internetowe w przeglądarkach. Kod na iPhone'ach uruchamiany jest jednak bez pytania użytkownika o zgodę, co stoi w sprzeczności z zapisami RODO oraz dyrektywy e-Privacy, które wyraźnie komunikują, iż podmiot chcący śledzić użytkowników usług cyfrowych musi uzyskać od nich na to jasne i świadomie wyrażone pozwolenie. Jak podkreśla Rossetti, planowane przez Apple'a zmiany mające zwiększać kontrolę użytkowników nad prywatnością nie dotyczą mechanizmu działania kodu.

Według firmy Counterpoint Research, Apple jest producentem jednego na cztery sprzedawane w Europie smartfony.