Apple otworzył pierwszy flagowy salon w Indiach. Szykował się do tego latami

Amerykański producent elektroniki Apple otworzyło pierwszy flagowy sklep w Indiach - donosi Associated Press.

Sklep o powierzchni 20 tysięcy stóp (około 1,9 tys. m2) znajduje się w Bombaju. Kolejny zostanie otwarty w czwartek w New Delhi.

- Nowe obiekty wyraźnie sygnalizują determinację Apple do inwestowania w Indiach - powiedział analityk firmy badawczej i konsultingowej Convergence Catalyst, Jayant Kolla, cytowany przez Associated Press.

Apple działa w Indiach od ponad 25 lat i do tej pory sprzedawała towary za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców detalicznych. Otwarcie flagowego sklepu było od dłuższego czasu opóźniane ze względu na czynniki regulacyjne i pandemię koronawirusa (pierwszy punkt miał powstać w 2021 r.).

Według firmy badawczej Counterpoint udział Apple w indyjskim rynku smartfonów, drugim co do wielkości na świecie, wzrósł z około 2 proc. w 2020 roku do 6 proc. w roku ubiegłym.

We wrześniu 2022 roku firma ogłosiła, że będzie produkować iPhone'a 14 w Indiach.

Counterpoint szacuje, że rocznie w kraju produkuje się około 13 milionów iPhone'ów, czyli 6 proc. całości na świecie.

Według indyjskiego ministra handlu Piyusha Goyala, w ciągu najbliższych pięciu lat Apple planuje zwiększyć udział tego kraju w całkowitej produkcji do 25 proc.