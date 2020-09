Apple przejął aplikację pozwalającą na słuchanie podcastów jak radia

Apple kupił startup Scout FM, który umożliwia słuchanie podcastów jak stacji radiowych, w tym dzieli je na osobne programy ze względu na poruszaną tematykę. Koncern chce rozszerzyć usługi, żeby skuteczniej konkurować z serwisem Spotify - podała agencja Bloomberga.

Jak udało się ustalić dziennikarzom, do przejęcia Scout FM przez Apple doszło wcześniej w tym roku, nie było to jednak szerzej ogłaszane. Rzecznik koncernu potwierdził transakcję, ale odmówił podania szczegółów. Wiadomo jedynie, że koncern zawiesił aplikację po jej zakupie.

Scout FM był popularną aplikacją podcastowa dostępną dotychczas na sprzęty iOS, Android i za pośrednictwem inteligentnych głośników Amazona. O ile tradycyjne programy do słuchania podcastów pozwalają użytkownikowi na wybór pojedynczego nagrania, o tyle Scout FM tworzył osobne stacje podcastowe, podobne do radiowych, zawierające nagrania o określonej tematyce. Dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji aplikacja była w stanie określić zainteresowania użytkownika m.in. w oparciu o jego historię wcześniej słuchanych podcastów. W praktyce oznaczało to, że np. użytkownik interesujący się tematyką sportową dzięki programowi otrzymywał do dyspozycji sprofilowany kanał zawierający różne podcasty sportowe.

Przejęcie Scout FM jest kolejną inwestycją Apple dokonaną w tym roku. Jak oceniają eksperci, Apple chce rozwijać usługi podcastowe, żeby skuteczniej konkurować z serwisem Spotify, który w ostatnim czasie przejął prawa do wielu tego typu programów, w tym prowadzonego przez satyryka Joego Rogana.

Wcześniej w 2020 r. koncern z Cupertino kupił też m.in. platformę płatności online Mobeewave, aplikację meteorologiczną Dark Sky i specjalizującą się w strumieniowaniu wirtualnej rzeczywistości firmę NextVR.