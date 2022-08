Apple rozszerza program samoobsługowych napraw

Apple rozszerzył od 23 sierpnia swój program samoobsługowych napraw o niektóre ze swoich laptopów, co oznacza, że ​​będzie można samodzielnie naprawić niektóre usterki. Na początku tego roku amerykańska firma uruchomiła program samoobsługowych napraw iPhone’a.

Użytkownicy modeli MacBooków z chipami M1, do których należą zarówno MacBook Air, jak i MacBook Pro, mogą od 23 sierpnia zamawiać certyfikowane części, uzyskiwać dostęp do instrukcji naprawy oraz wypożyczać lub kupować narzędzia potrzebne do usunięcia niektórych usterek w tych urządzeniach.

Apple poinformował, że klienci będą mogli samodzielnie wykonać kilkanaście napraw, w tym poprawki touchpada, górnej obudowy z baterią czy wyświetlacza. Później doda dodatkowe opcje naprawy.

Na początku 2022 roku firma uruchomiła program samoobsługowych napraw dla modeli iPhone 12, iPhone SE i iPhone 13. Dodanie niektórych MacBooków do programu jest częścią planu firmy, aby rozszerzyć samoobsługową naprawę na wszystkie jej produkty - podaje CNBC.

Apple zapowiedział, że program rozwinie się na inne kraje, poczynając od Europy, a jeszcze w tym roku obejmie inne modele MacBooków.

Decyzja firmy technologicznej o umożliwieniu klientom naprawiania własnych urządzeń pojawiła się, gdy ruch „Prawo do naprawy” wywarł presję na amerykańskie organy regulacyjne, aby zapewnić konsumentom większą kontrolę nad ich produktami.

