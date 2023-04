Apple stawia na Indie, ale uniezależnić się od Chin nie będzie mu łatwo

Apple otworzył sklepy w dwóch indyjskich metropoliach. Najludniejsze państwo świata staje się coraz istotniejszym rynkiem zbytu i miejscem produkcji. Co z Chinami?

Tim Cook, stojący na czele amerykańskiego giganta, rozszerza konsekwentnie gamę rynków, na których działa jego firma i dywersyfikuje ryzyko związane z geopolityką i kolejnymi trudnościami logistycznymi.

Wciąż jednak Chiny odpowiadają za czwartą część obrotów Apple. To tyle, co cała Europa.

Chiński rynek i moce produkcyjne pozostaną dla potentata kluczowe tak długo, jak pozwoli sytuacja międzynarodowa i związany z nią rachunek biznesowego ryzyka.

To nie było zwykłe otwarcie kolejnego sklepu amerykańskiego giganta. 18 kwietnia rozpoczął działalność Apple Store w Mumbaju, biznesowym sercu kraju, a dwa dni później kolejna placówka wzbogaciła mapę Nowe Delhi, politycznej stolicy państwa. Na obu hucznych imprezach obecny był Tim Cook, prezes Apple’a, który ochoczo dawał się fotografować fanom. Ci przybyli licznie na od dawna wyczekiwaną uroczystość.

Amerykański gigant kazał na siebie czekać dobrych kilka lat. Plotki mówiły o otwarciu flagowego sklepu już w połowie zeszłej dekady. Potem pojawiały się coraz to nowe daty, a w końcu pandemiczne zamknięcie jeszcze przedłużyło długi czas oczekiwania.

Kiedy jednak Apple Store w końcu wylądował w Indiach, zadbał o bardzo silny przekaz. Po pierwsze, sama obecność Cooka była dość wyjątkowa. Po drugie, otwarte sklepy są jednymi z najnowocześniejszych pod względem designu i wyposażenia. Po trzecie, globalny Apple zadbał o ukłon w stronę narodowej wrażliwości Indusów. Sklep w Mumbaju wyłożony jest kamieniem z Radżastanu i drewnem z Nowego Delhi. Samą ceremonię otwarcia uświetniły zaś lokalna muzyka i tańce. Cook spotkał się też z premierem Narendrą Modim, który jest znanym fanem marki. Widziano go podobno ze złotym modelem iPhone’a.

Chciałoby się powiedzieć: kapitalizm uniwersalny w treści, a narodowy w formie

Trudno sobie też wyobrazić bardziej symboliczny czas, by przybyć do Indii. Były one w zeszłym roku najszybciej rozwijającą się spośród dużych gospodarek. PKB tego kraju powiększyło się o prawie 7 proc. W tym tygodniu ONZ ogłosił, że największy kraj subkontynentu stał się także najludniejszym państwem świata. Do tego Indie przewodzą w tym roku obradom G20- 19 systemowo istotnych gospodarek narodowych oraz UE.

Obietnica wielkiego rynku konsumenckiego skusiła Apple

Apple z pewnością wziął pod uwagę demografię Indii i ich rosnącą gospodarkę. W tym wciąż ubogim państwie niewielu stać obecnie na najnowsze smartfony z logiem technologicznego potentata z Kalifornii. Wedle firmy Counterpoint niewiele ponad 4,5 proc. sprzedanych w Indiach urządzeń to iphony. Dla porównania, w USA telefony z charakterystycznym jabłuszkiem przekonały prawie połowę konsumentów.

Dla amerykańskiej firmy liczy się jednak zapewne bardziej trend niż obecne wyniki. Obroty Apple w największym państwie subkontynentu skoczyły w ostatnim roku podatkowym według Bloomberga aż o ponad połowę, do 6 mld dolarów. Choć to całkiem przyzwoity wynik, to ciągle niewiele w porównaniu choćby z Chinami, gdzie Amerykanie wypracowali 70 mld dolarów obrotu.

Trzeba pamiętać, że samo kupno urządzenia to na ogół jedynie początek związku konsumenta z firmą. Dzięki możliwości powiązania telefonu poprzez środowisko w chmurze z innymi urządzeniami elektronicznymi, właściciele iPhone'ów są skłonni inwestować w słuchawki, zegarki, czy komputery przenośne. Same usługi chmurowe są zaś źródłem rosnących dochodów firmy. Do tego dochodzą inne usługi, jak rozrywka spod znaku Apple TV czy sklep z aplikacjami Apple Store. I na tego rodzaju rozwój na rynku indyjskim liczy także amerykański gigant.

Made in India. Apple wkracza do Indii nie tylko ze sprzedażą

Równolegle do wzrostu znaczenia Indii jako rynku konsumenckiego postępuje także rozwój produkcji w Indiach. Ostatni rok był przy tym przełomowy. Firmy zakontraktowane przez Apple złożyły w fabryce nieopodal Ćennaju (dawniej Madras) sprzęt warty ponad 7 mld dolarów. Do tego we wrześniu rozpoczęto też produkcję najnowszego telefonu firmy, iPhone’a 14. W przeszłości z indyjskiej fabryki wychodziły mniej nowoczesne modele.

Przyciągnęły je parę lat temu zachęty w ramach rządowego programu wsparcia inwestycji produkcyjnych „Make in India” oraz polityka celna, które preferuje poprzez niższe taryfy import podzespołów, a wyżej opodatkowuje sprowadzanie gotowych urządzeń. Odwrotnie więc niż w przypadku Chin, gdzie Amerykanie przenieśli w ciągu ostatnich dwóch dekad produkcję ze względu na optymalizację kosztów i szeroka bazę produkcyjną, Apple został przyciągnięty do Indii przez konsumentów, a produkcja miała na początku zaspokajać potrzeby lokalnego rynku. Obecnie jednak zakłady pod Ćennaj produkują coraz więcej na eksport.

Indie staną się dla Apple nowymi Chinami “plus”?

Skąd ta zmiana w podejściu do Indii? Złożyło się na to wiele czynników, w tym zapewne coraz wyższe kompetencje miejscowego personelu. Ale czytelny jest też trend, nieobcy innym producentom w branży: obecność i produkcja w Chinach jest konieczna i zyskowna, ale nie można pozostać uzależnionym od tego rynku.

Globalne firmy takie jak Apple wyciągają wnioski z doświadczeń pandemii. Polityka lockdownów w Chinach skończyła się dopiero w grudniu 2022 r., a w ostatnich miesiącach ubiegłego roku wiele miejsc było zamykanych z powodu choćby kilku zachorowań. Ten los nie ominął także największych zakładów w Zhengzhou, skąd pochodzi osiem na dziesięć iphonów na świecie. Bardzo skomplikowało to logistykę produkcji i dostaw najnowszego modelu telefonu (iPhone 14).

Nieprzewidywalna polityka chińskich władz lokalnych i centralnych to tylko jeden z powodów dywersyfikacji. Jeszcze poważniejszym jest zapewne długookresowy trend nasilającej się rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Manedżerowie z USA obawiają się zapewne, że ich inwestycje w Chinach mogą napotkać na podobne kłopoty, jak chiński Huawei czy Tiktok w USA.

Dlatego Apple powoli przenosi produkcję swoich urządzeń poza Państwo Środka. Do 2025 r. przewidywane są pod tym względem dość gruntowne zmiany. Słuchawki produkowane będą już wtedy w większości poza Chinami, głównie w Wietnamie. Wedle oceny JP Morgan Chase już za dwa lata jeden na cztery z flagowych telefonów, tabletów, czy zegarków Apple nie będzie pochodził z Państwa Środka.

Ciągle jeszcze jednak większość przenośnych komputerów będzie robionych w Chinach. Choć i tu szykują się zmiany: wedle agencji Nikkei Asia, Apple negocjuje możliwość produkcji MacBooków w Tajlandii, gdzie wytwarzanych jest już obecnie zegarek pod marką Apple Watch.

Apple rozszerza rynki, ale nieśpieszno mu żegnać się z Chinami

W Indiach, które widzą w ChRL regionalnego rywala, po wydarzeniach drugiej połowy kwietnia podniosły się głosy, że Apple wybiera Indie i żegna się powoli w Chinami. Przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje. I to z kilku względów.

Po pierwsze dlatego, że Chiny pozostają najważniejszą bazą produkcyjną dla kontraktorów Apple. Nie chodzi tylko o gotowe produkty, ale o znaczną część rozbudowanych łańcuchów dostaw podzespołów prowadzących do końcowych wyrobów. Żadne inne państwo globu nie ma takich możliwości wytwórczych.

Po drugie, jeśli do tej pory to firmy z innych państw – w pierwszym rzędzie z Tajwanu – produkowały w Chinach wyroby dla Apple, to obecnie coraz więcej przedsiębiorstw czysto chińskich włączanych jest w łańcuchy dostaw amerykańskiego giganta. Prognozy brytyjskiego "The Economist" mówią, że będą one odpowiadać za wytwarzanie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent sprzętu Apple’a, w zależności od produktu. Oznacza to wyraźny wzrost.

Po trzecie zaś żadna firma nie odda za darmo jednego ze swoich najważniejszych rynków. A ChRL odpowiada za czwartą część obrotów spółki, podobnie jak cała Europa.

Tim Cook rozszerza więc konsekwentnie gamę rynków, na których działa jego firma i dywersyfikuje ryzyko związane z geopolityką i kolejnymi trudnościami logistycznymi. Jeszcze w marcu był w Pekinie, gdzie również odwiedził Apple Store. Stwierdził, że łączy go z Chinami „symbiotyczna” relacja. Nie ma powodów, by mu nie wierzyć. Tak długo, jak to będzie możliwe, Apple pozostanie w Chinach, a jego przykład będzie zapewne istotny dla decyzji wielu globalnych przedsiębiorstw.

