Apple stopniowo odwraca się od Chin

Wyniki premiery iPhone'a 14 potwierdzają kurczenie się chińskiego rynku smartfonów .

Spowolnienie gospodarcze na świecie pociąga za sobą spadek popytu na elektronikę osobistą, co odbiło się między innymi na poziomie sprzedaży nowego modelu iPhone’a 14 w Chinach.

W konsekwencji Apple podjął decyzję o zmniejszeniu globalnej produkcji.

Co więcej, w ramach dywersyfikacji łańcucha dostaw amerykańska firma planuje przenieść część operacji do Indii.

Inflacja, zakłócenia w łańcuchach dostaw i wojna na Ukrainie, spowodowały, że popyt na elektronikę osobistą zaczął spadać. Firma analityczna IDC przewiduje, że w wyniku tego globalny rynek smartfonów ma się w tym roku zmniejszyć o 6,5 proc. Nie ominie to także Chin, gdzie spowolnienie gospodarcze ma negatywny wpływ na krajowych producentów i sprzedaż zagranicznych produktów. Według prognoz tamtejszy rynek smartfonów ma się skurczyć nawet o 11,5 proc. względem poprzedniego roku.

Najnowszy iPhone nie sprzedaje się tak dobrze w Chinach jak poprzednie

To wszystko znalazło swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniu nowym modelem iPhone’a 14. Jak informuje amerykański bank inwestycyjny Jefferies Group LLC sprzedaż tych urządzeń w Chinach w ciągu pierwszych trzech dni od wejścia na rynek była o 11 proc. niższa niż jego poprzednika z zeszłego roku. Według IDC Apple - który oferuje produkty z wyższej półki cenowej - powinien być mniej dotknięty wpływem czynników makroekonomicznych. Faktycznie popyt na droższe modele iPhone’a 14 Pro pozostaje silniejszy niż na wersje podstawowe. To jednak nie zmienia faktu, że globalna sprzedaż iPhone’a nie sięga prognozowanego poziomu.

Dotychczas Apple odnosił w ChRL ogromny sukces, w drugim kwartale tego roku zajmując połowę chińskiego rynku smartfonów z półki premium, jak podaje raport Counterpoint Research. Tym samym umocnił pozycję amerykańskich producentów w walce z chińskimi markami o zajęcie miejsca zwolnionego przez Huawei, który ucierpiał w następstwie sankcji USA. Jednak w konsekwencji niespodziewanego spadku sprzedaży Apple zrezygnował z planów zwiększenia globalnej produkcji nowego modelu i poprosił swoich dostawców, aby wycofali się z montażu dodatkowych 6 milionów sztuk w drugiej połowie roku. Niektórzy z nich szykowali się na 7-procentowy wzrost zamówień, lecz teraz muszą liczyć się z ich spadkami.

Apple przenosi część produkcji do Indii przez geopolitykę i kurczenie się chińskiego popytu

Co więcej, Apple postanowił przenieść część swojej produkcji do Indii, drugiego co do wielkości rynku smartfonów na świecie. Decyzja ta jest efektem kurczenia się chińskiego popytu, jak również napięć geopolitycznych między USA a Państwem Środka. Linia produkcyjna nieopodal Chennai już rozpoczęła prace nad montażem iPhone’a 14 na tamtejszy rynek.

Według analityków JP Morgan Apple zamierza produkować tam w perspektywie paru lat jedną czwartą wszystkich iPhone’ów 14, a także innych produktów nieprzeznaczonych na chiński rynek. Jest to duży skok w porównaniu z dotychczasowym pięcioprocentowym udziałem w całościowej produkcji. Jednocześnie oznacza to kolejne wyzwanie dla Apple’a, który będzie musiał konkurować z dominującymi na tym rynku i znacznie tańszymi smartfonami z Korei Południowej i Chin oraz modelami indyjskimi.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.