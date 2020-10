Apple uruchamia usługę Apple One pozwalającą wykupić pakiet aplikacji

W piątek amerykański koncern udostępnił użytkownikom nową usługę Apple One, czyli atrakcyjny cenowo pakiet zawierający kilka aplikacji, w tym Apple Music, Apple TV czy iCloud. Firma zapowiada, że jeszcze przed końcem roku uruchomi dodatkowe programy, w tym Fitness+.

Uruchomienie nowej usługi Apple zapowiedział jeszcze we wrześniu podczas konferencji Time Flies. W piątek została ona udostępniona amerykańskim klientom firmy.

Apple One umożliwia użytkownikom wykupienie za korzystną cenę pakietu, zawierającego takie aplikacje, jak Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade oraz iCloud, chociaż koncern zapowiada, że w ramach usługi internauci już wkrótce będą mogli łączyć też inne programy firmy. I tak, jeszcze przed końcem tego roku Apple uruchomi aplikacje Fitness Plus i Apple News Plus.

W ramach Apple One firma oferuje klientom kilka planów cenowych, w tym indywidualny i rodzinny, w ramach którego z pakietu korzystać może do sześciu członków rodziny. Firma przygotowała także plan Premium zawierający dodatkowo aplikację sportową i newsową. Apple szacuje, że przy wykupieniu tej ostatniej propozycji, użytkownicy będą mogli zaoszczędzić do 25 dolarów miesięcznie, w porównaniu do tego, ile zapłaciliby za pojedyncze subskrypcje.

Nową usługę Apple skrytykowały inne firmy technologiczne, w tym Spotify. Szwedzki koncern zarzucił Apple, że wykorzystuje swoją dominującą pozycję, by promować własne produkty. Spotify opublikował oświadczenie, w którym zaprotestował przeciwko usłudze i nazwał ją "zagrożeniem dla zbiorowej wolności" i wezwał urzędy ds. konkurencji do podjęcia pilnych działań w celu ograniczenia monopolistycznych działań Apple'a.