Apple wprowadza do sprzedaży nowego iPhone’a SE

Apple poszerzył gamę swoich smartfonów o reaktywowany po dwóch latach przerwy budżetowy model iPhone SE. Jest to obecnie najtańszy telefon w portfolio producenta. iPhone'y SE drugiej generacji zastąpią modele iPhone 8 i 8 Plus, których produkcję zakończono 15 kwietnia br.

iPhone SE drugiej generacji (pierwszą produkowano w latach 2016-2018), który właśnie wszedł do sprzedaży, jest zaktualizowaną wersją iPhone'a 8 i 8 Plus, które na rynku pojawiły się w 2017 roku. Nowy smartfon firmy Apple ma ciekłokrystaliczny ekran o przekątnej 4,7 cala (planowana jest również wersja 6,5-calowa). Budżetowy iPhone nie ma co prawda tych samych wyświetlaczy OLED oraz kamer dostępnych w modelach z górnej półki, za to identycznie jak w "jedenastkach" jest obsługiwany przez najnowszy procesor bioniczny A13.

Jak podaje agencja Associated Press, najnowszy iPhone SE firmy Apple jest znacznie tańszy niż modele wprowadzone do sprzedaży jesienią ubiegłego roku. Cena modelu bazowego (64Gb) wynosi 399 dolarów, o 40 proc. mniej od najtańszej wersji iPhone'a 11. Telefon jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i czerwonej.

Apple w modelu iPhone SE przywraca przycisk "Home". Jak podaje Bloomberg, przycisk ten, podobnie jak w modelach iPhone 8 i wcześniejszych będzie wyposażony w skaner odcisków palców Touch ID. Nowy iPhone SE nie dysponuje natomiast funkcją rozpoznawania twarzy - dostępną w najnowszych iPhonach, nie jest również przystosowany do pracy w sieci 5G.

Firma wypuszcza na rynek nowe modele zazwyczaj we wrześniu. W tym roku zdecydowała się wypromować nowego iPhone'a na wiosnę. Zamówienia online ruszyły 3 kwietnia, a pierwsze dostawy spodziewane są na 24 kwietnia 2020.

"Nawet jeśli iPhone SE sprzeda się w cenie, która wydaje się właściwa w czekających nas ciężkich czasach, to i tak jest bardzo trudny okres na wprowadzenie na rynek nowego produktu" - zauważył Daniel Yves, analityk z Wedbush Securities.