Apple wstrzymało aktualizacje tysięcy gier w chińskim App Store

Apple wstrzymało aktualizację tysięcy gier w chińskim sklepie z oprogramowaniem App Store - informuje serwis CNBC. Decyzja koncernu ma związek z naciskami rządu ChRL w kwestii zgodności działań firmy z miejscowym prawem nakazującym twórcom gier uzyskiwanie licencji.

Od 30 czerwca twórcy gier muszą uzyskiwać specjalną licencję na swoją działalność i umieszczanie produkcji w oficjalnych kanałach dystrybucji oprogramowania. Apple poinformowało o tym firmy wydające gry na chiński rynek za pośrednictwem App Store'u w lutym - pisze serwis.

Obecnie w chińskim sklepie App Store znajduje się około 60 tys. gier mobilnych, które są płatne lub oferują swoim użytkownikom możliwość dokonywania mikropłatności wewnątrz programu. Od 2010 r. chińscy urzędnicy wydali ok. 43 tys. licencji dopuszczających oprogramowanie do obrotu. Jak czytamy, w samym 2019 r. wydano jedynie 1570 takich pozwoleń - co sprawia, że na rynku znajdują się tysiące gier, które dystrybuowane są z naruszeniem obowiązujących w kraju przepisów.

Po zmianach prawnych w 2016 r. Chiny zobowiązały twórców gier mobilnych do uzyskiwania pozwoleń na dystrybucję tytułów, które są płatne bądź oferują swoim użytkownikom mikropłatności. Apple mimo tego pozwalało do tej pory programistom na umieszczanie w swoim sklepie gier bez konieczności uzyskiwania tych licencji. Sytuacja, jak notuje CNBC, zmieniła się wraz ze wzrostem napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem. ChRL zaczęło coraz bardziej naciskać na amerykański koncern w kwestii postępowania zgodnego z miejscowymi regulacjami.

Chiny to największy na świecie rynek gier mobilnych. Tymczasem App Store, jak przypomina CNBC, uzyskuje tam większe przychody niż w jakimkolwiek innym kraju. W tym roku przychody z tego tytułu w ChRL mają stanowić niemal 53 proc. wszystkich przychodów z oprogramowania dla systemu iOS z segmentu rynkowego gier.

Sprzedaż oprogramowania zapośredniczona przez platformę Apple'a ma być według danych firmy analitycznej Sensor Tower warta rocznie nawet 16,4 mld dolarów. Dla porównania, w USA wartość sprzedaży oprogramowania w oficjalnym kanale dystrybucji koncernu z Cupertino wynosi 15,4 mld USD.