Apple wycofało ponad 2,5 tys. aplikacji z chińskiego App Store

Apple wycofało ponad 2,5 tys. aplikacji z chińskiego sklepu z oprogramowaniem na swoje urządzenia App Store w związku z koniecznością dostosowania się do lokalnych regulacji dotyczących mikropłatności w programach mobilnych - informuje agencja Reutera.

Usunięte w pierwszym tygodniu lipca aplikacje to gry mobilne. Liczba tytułów, które zniknęły z chińskiego sklepu z oprogramowaniem Apple'a, wyniosła w tym okresie cztery razy więcej, niż miesiąc wcześniej - wynika z danych firmy analitycznej SensorTower.

Usunięcie gier wynika z konieczności spełnienia do końca czerwca warunków, jakie Apple postawiło twórcom tego rodzaju oprogramowania. Wynikają one z obowiązujących w Chinach regulacji prawnych, które nakazują każdemu wydawcy oprogramowania umożliwiającego dokonywanie mikropłatności w aplikacjach ubiegać się o rządową licencję pozwalającą na oferowanie tego rodzaju produktów. Twórcy oprogramowania korzystający z platformy dystrybucji aplikacji należących do Apple'a przez długi czas obchodzili ten przepis - jak wskazuje Reuters.

W lipcu z App Store'u dostępnego dla chińskich użytkowników zniknęły tytuły takie jak "Hay Day", "Nonstop Chuck Norris", a także pasjans "Solitaire" należącej niegdyś do potentatów rynku firmy Zynga.

Analitycy SensorTower cytowani przez Reutersa wskazują, że możliwe jest, iż tytuły te w przyszłości znów pojawią się w dystrybucji przez App Store.

Gry usunięte z App Store'u w ciągu całej swojej dostępności w Chinach wygenerowały 34,7 mln dolarów przychodów. Zostały pobrane ponad 133 mln razy.