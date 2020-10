Apple wycofuje ze sprzedaży produkty firm Sonos, Bose i Logitech

Apple z końcem września wycofał ze sprzedaży online słuchawki i głośniki producentów Sonos, Bose i Logitech. Produkty te znikną także ze sklepów stacjonarnych marki. Koncern poinformował, że szykuje się do wypuszczenia na rynek własnych urządzeń audio.

Jak poinformowała agencja Bloomberga, do końca września z internetowych witryn sprzedażowych należących do Apple'a zniknęły słuchawki i głośniki bezprzewodowe zewnętrznych producentów, jak Sonos, Bose i Logitech. Pracownicy stacjonarnych sklepów marki także zostali już poinstruowani, żeby opróżnić półki ze sprzętów tych firm. Decyzja koncernu z Cupertino odbiła się już na wartości rynkowej marek - ceny akcji spółki Sonos w ostatnich dniach spadły nawet o 7 proc.

Firmy Sonos i Bose potwierdziły, że Apple nie sprzedaje już ich produktów.

Apple poinformował, że już niebawem zamierza zastąpić produkty zewnętrznych firm własnymi sprzętami audio, w tym nowym modelem słuchawek, które mają trafić na rynek jeszcze w tym roku. Firma pracuje też nad stworzeniem mniejszego inteligentnego głośnika HomePod.

Apple od lat współpracuje z zewnętrznymi producentami i równie często zrywa tę współpracę na rzecz własnych produktów. I tak np. w 2014 r. koncern zrezygnował ze sprzedaży inteligentnych zegarków Fitbit i krótko po tym wypuścił na rynek Apple Watch. Także w 2014 r. koncern tymczasowo wstrzymał sprzedaż akcesoriów Bose po tym, jak firma oskarżył należącą do Apple spółkę Beats o bezprawne przejęcie patentu. Sprawa została szybko wyjaśniona i sprzęty Bose wróciły do sprzedaży. W 2016 r. po kilkuletniej przerwie Apple wznowił sprzedaż głośników marki Sonos, a w styczniu br. wystartował nawet ze sprzedażą inteligentnego głośnika Sonos One SL.

Jak donosi Bloomberg, Apple oświadczył, że regularnie zmienia ofertę produktów zewnętrznych marek i uzależnia to od oczekiwań klientów.

W tej chwili jedynymi słuchawkami Apple'a dostępnymi na rynku są AirPods i AirPods Pro oraz produkty należącej do koncernu spółki Beats. Jedyne inteligentne głośniki dostępne w tej chwili na stronie koncernu zarządzanego przez Tima Cooka to HomePod i Beats Pill+.