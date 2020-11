Apple wyprzedzone przez Xiaomi. Chińska firma trzecim producentem smartfonów na świecie

Chiński koncern Xiaomi po raz pierwszy w historii wyprzedził Apple'a i stał się trzecim producentem smartfonów na świecie pod względem liczby sprzedanych urządzeń w trzecim kwartale br. - informuje dziennik "Financial Times".

"Financial Times" zauważa, że obecnie wszyscy wiodący producenci smartfonów pochodzą z Azji.

Powołując się na dane statystyczne od firmy Canalys gazeta podaje, że w trzecim kwartale tego roku Xiaomi na całym świecie sprzedało 47,1 mln smartfonów. To wzrost rok do roku o 45 proc.

Apple sprzedało w kończącym się we wrześniu kwartale 43,2 mln smartfonów, czyli o 1 proc. mniej w ujęciu rok do roku. Chiński Huawei, który uplasował się na drugim miejscu, zmniejszył sprzedaż w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 23 proc. do poziomu 51,7 mln sztuk. Samsung natomiast odnotował dwuprocentowy wzrost, a sprzedaż jego telefonów osiągnęła poziom 80,2 mln urządzeń.

Cały rynek smartfonów w trzecim kwartale tego roku odnotował spadek o 4 proc. Wielu konsumentów, jak zauważają analitycy, przełożyło decyzję o zakupie nowego telefonu do czasu premiery nowego iPhone'a przygotowanego do obsługi łączności w standardzie 5G, którą opóźniono do połowy października.

Dobra passa Xiaomi ma również związek z kłopotami głównego rywala tej firmy na rodzimym rynku - koncernu Huawei, który w związku z sankcjami nałożonymi na niego przez USA utracił część udziałów w rynkach poza Chinami.

"FT" przypomina, że krótko po powstaniu firmy w 2010 r. Xiaomi zostało nazwane "chińskim Apple'em", później jednak odcięło się od tego wizerunku i poszło w kierunku pozycjonowania się w segmencie firm produkujących szeroki wachlarz urządzeń przystosowanych do pracy w internecie. To m.in. inteligentne telewizory, głośniki, słuchawki oraz systemy urządzeń dla gospodarstwa domowego.

W trzecim kwartale tego roku według analityków w Europie sprzedaż Xiaomi wzrosła o 88 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, podczas gdy sprzedaż Huaweia zmalała o 25 proc. Głównymi rywalami koncernu pozostają inne chińskie firmy, takie jak Oppo i Vivo, które wchodzą na rynek europejski.