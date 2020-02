Apple za rok otworzy pierwszy oficjalny sklep w Indiach

Szef Apple Tim Cook zapowiedział, że w przyszłym roku koncern otworzy pierwszy oficjalny iStore w Indiach, a jeszcze w tym umożliwi mieszkańcom zakupy w swoim sklepie online. Dotychczas sprzęt Apple był sprzedawany na indyjskim rynku jedynie przez pośredników.

Chociaż o wejściu Apple na rynek indyjski mówiło się już od pewnego czasu, to dopiero w środę podczas spotkania akcjonariuszy, Tim Cook po raz pierwszy podał konkretne daty. Zapowiedział, że w przyszłym roku firma otworzy w Indiach pierwszy oficjalny iStore. Zanim jednak to nastąpi - Apple otworzy na rynek indyjski swój sklep online.

Indie to drugi największy rynek zbytu smartfonów na świecie (największym nadal pozostają Chiny). Do niedawna jednak w obowiązywały tu surowe przepisy zabraniające zagranicznym inwestorom otwierania sklepów poświęconych jednej marce, dlatego też sprzęt Apple mógł być tam sprzedawany jedynie przez pośredników. I chociaż w 2018 r. Indie poluzowały regulacje, to Tim Cook i tak był namawiany przez tamtejsze władze, żeby otworzyć sklep wspólnie z lokalnym partnerem.

"Odmówiłem. Odpowiedziałem, że Apple nie byłby dobrym partnerem. Lubimy robić rzeczy po swojemu" - powiedział dziennikarzom BBC szef Apple. I dodał, że głęboko wierzy w możliwości Apple w Indiach. "To kraj o niespotykanej dynamice i demografii" - zaznaczył Cook.

Apple odnotowało spadki sprzedaży w Chinach, m.in. z powodu epidemii koronawirusa. Firma ma więc nadzieję, że uda jej się odrobić straty na wciąż rozwijającym się rynku, jakim są Indie.