Apple zamówiło u dostawców ponad 75 mln iPhonów 5G

Amerykański koncern Apple zamówił u swoich podwykonawców dostarczenie między 75 mln a 80 mln iPhonów nowej generacji obsługujących standard 5G – informuje we wtorek agencja Bloomberga, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

Według informatorów agencji Apple zaplanowało na październik br. premiery czterech nowych modeli iPhonów przystosowanych do obsługi łączności 5G. Telefony mają być wyposażone w matryce OLED o przekątnych od 5,4 do 6,7 cala i odznaczać się nowym, bardziej kanciastym wykonaniem. Bloomberg, powołując się na swoje źródła, donosi, że firma z Cupertino planuje sprzedaż ok. 80 mln iPhonów nowej generacji do końca 2020 roku.

Apple ma również planować na październik premiery nowego iPada Air, dwóch smartwatchy, swoich pierwszych słuchawek nausznych oraz mniejszej wersji głośnika bluetooth HomePod - donosi agencja.