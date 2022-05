Apple zamyka produkcję iPoda

Gigant technologiczny 10 maja ogłosił, że modne – a dla niektórych wręcz kultowe - mobilne urządzenie, które zadebiutowało 21 lat temu, znika z rynku. i Pod będzie dostępny tylko do wyczerpania zapasów.

Kończy się pewna epoka. Różnokolorowe tabliczki, służące do słuchania muzyki skompresowanej w różnorodnych plikach cyfrowych, nie mają dziś racji bytu. Prawie wszyscy używają do tego urządzeń typu smart (smartfony, smartwatche). Ponadto użytkownicy tego typu urządzeń korzystają na co dzień z różnorodnych platform przesyłania strumieniowego, więc rzadko gromadzą muzykę w formie plików cyfrowych.

Potwierdza to oświadczenie firmy Apple, w którym można przeczytać: "Dzisiaj doświadczenie związane z zabieraniem biblioteki muzycznej w podróż zostało zintegrowane z całą linią produktów Apple - od iPhone'a i Apple Watch po iPada i Maca - wraz z dostępem do ponad 90 milionów utworów i ponad 30 tysięcy list odtwarzania dostępnych za pośrednictwem Apple Music".

Oryginalny iPod, wprowadzony do sprzedaży 23 października 2001 roku, był pierwszym odtwarzaczem MP3, który mógł pomieścić 1000 utworów. Urządzenie zostało zaprojektowane przez Tony'ego Fadella, który później stworzył iPhone'a. Podczas pierwszej prezentacji iPoda, ówczesny szef Apple Steve Jobs powiedział: "Muzyka jest częścią życia każdego. Muzyka istnieje od zawsze. Zawsze będzie w pobliżu".

Firma Apple wprowadziła kilka wersji iPoda, w tym: iPoda Shuffle, iPoda nano i iPoda touch. Ten ostatni został jeszcze odświeżony w roku 2019 i właśnie on kończy zamyka całą historię. Jak napisano w komunikacie - będzie dostępny w sklepach "do wyczerpania zapasów.