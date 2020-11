Apple zorganizuje 10 listopada kolejną konferencję produktową

Koncern z Cupertino zapowiedział, że 10 listopada zorganizuje specjalną konferencję online pod hasłem: "One more thing" (ang. "jeszcze jedno"). Analitycy spodziewają się, że Apple przedstawi użytkownikom nowe komputery Mac wyposażone we własne procesory marki.

Będzie to już trzecie, po wrześniowym i październikowym, wydarzenie promocyjne zorganizowane przez Apple tej jesieni. Jego hasło - "One more thing" - nawiązuje do słynnych wystąpień Steve'a Jobsa, współzałożyciela i byłego szefa Apple'a, zmarłego w 2011 r. Konferencja odbędzie się online, we wtorek 10 listopada o godz. 19 czasu polskiego.

Spółka zarządzana przez Tima Cooka nie sprecyzowała, czego dotyczyć będzie spotkanie, ale eksperci spodziewają się, że firma przedstawi nowe komputery Mac. Tym bardziej, że Apple już wcześniej zapowiadało, że do końca roku powinno zakończyć prace nad komputerami wyposażonymi we własne procesory marki. Umożliwiłoby to firmie uniezależnienie się od Intela, który od 2006 r. dostarcza koncernowi czipy.

Analitycy przypominają, że Apple pracował również nad nowymi akcesoriami, w tym słuchawkami AirPods czy lokalizatorami opartymi na technologii Bluetooth - podobnymi do tych produkowanych przez firmę Tile.

Na dwóch poprzednich tegorocznych konferencjach koncern z Cupertino zaprezentował nowe smartfony iPhone 12 i iPhone 12 Pro, a także nowy zegarek Apple Watch, tablet iPad Air oraz usługę Apple One umożliwiającą łączenie w ramach jednej subskrypcji kilku aplikacji.