Apple zwiększy produkcję iPhone'ów

W pierwszej połowie 2021 r. Apple planuje wyprodukować ok. 96 mln iPhone'ów, w tym najnowszy model 12 oras starsze wersje, jak 11 i SE. To o niemal 30 proc. więcej, niż w analogicznym okresie w 2020 r. - poinformował we wtorek japoński dziennik ekonomiczny "Nikkei Asia".

Jak napisał dziennik "Nikkei Asia", amerykański koncern poprosił swoich podwykonawców o wyprodukowanie w pierwszej połowie 2021 roku od 95 mln do 96 mln iPhone'ów. Do produkcji mają trafić głównie najnowsze modele telefonów, czyli iPhone 12, oraz nieco starsze, jak iPhone 11 i SE. Informatorzy gazety dodają jednak, że realizację tego celu mogą utrudnić problemy z dostawami niektórych części spowodowane pandemią COVID-19.

Plany Apple'a oznaczają, że koncern chce zwiększyć produkcję iPhonów o 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. i o 20 proc. w porównaniu z 2019 r. Firma zamierza jednak zarazem regularnie aktualizować i rewidować swoje plany produkcyjne w zależności od popytu i oczekiwań klientów - wynika z raportu opublikowanego przez Nikkei Asia.

Zgodnie z prognozami przekazanymi przez Apple podwykonawcom, koncern planuje w 2021 r. wyprodukować łącznie 230 mln iPhonów, w tym zarówno nowsze, jak i starsze modele.