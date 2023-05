Arabowie chcą wysłać satelity w kosmos. Pomogą w tym Polacy

Fińsko-polskie przedsiębiorstwo ICEYE podpisało kontrakt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na współpracę przy realizacji programu kosmicznego. Plan zakłada budowę co najmniej pięciu satelitów obserwacyjnych.

Wspólny projekt ma dać nowy ważny impuls dla rozwoju sektora kosmicznego i gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Plan współpracy zakłada budowę co najmniej pięciu satelitów obserwacji Ziemi wyposażonych w radar SAR, z których pierwszy poleci na niską orbitę okołoziemską już w pierwszym kwartale 2024 roku.

Sygnatariuszami umowy z ICEYE są firmy Bayanat oraz Yahsat. Spółki te będą wspólnie realizować kompleksowy program kosmiczny, który zaowocuje stworzeniem narodowych zdolności w zakresie teledetekcji satelitarnej i obserwacji Ziemi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednym z celów będzie komercyjne wykorzystanie systemu na lokalnym i globalnym rynku.

Bayanat jest spółką giełdową, oferującą zaawansowane rozwiązania w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji na rzecz przetwarzania danych geoprzestrzennych. Yahsat to natomiast przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, wyspecjalizowane w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań satelitarnych.

- Partnerstwo (…) umożliwi nam dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju umiejętności, postępów naukowych i trwałego wzrostu gospodarczego. Z niecierpliwością czekamy na rozwój komercyjnego programu kosmicznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - powiedział Hasan AlHosani, prezes Bayanat.

- Yahsat połączy siły z różnymi podmiotami komercyjnymi i rządowymi, aby wzmocnić wiodącą pozycję ZEA w sektorze kosmicznym w regionie, oferując światowej klasy infrastrukturę i szereg innowacyjnych rozwiązań - powiedział Ali Al Hashemi, prezes Yahsat Group.

Fińsko-polska spółka ICEYE to firma zajmująca się do projektowaniem, budową i dostarczaniem satelitów SAR. - Jesteśmy zaszczyceni, że możemy przyczynić się do rozwoju programu kosmicznego Bayanat, spełniając wyśrubowane wymagania dotyczące zobrazowań, stawiane przez ich najbardziej wymagających klientów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - mówi Rafał Modrzewski, prezes i współzałożyciel ICEYE.