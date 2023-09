Areszt dla 19-latka za oszustwa metodą "na blika"

Do aresztu trafił 19-latek, który wypłacał z jednego z bankomatów w Łodzi pieniądze przy pomocy kodów blik. Został złapany na gorącym uczynku. Miał przy sobie ponad 25 tys. zł oraz karty debetowe i telefony. Usłyszał zarzut oszustwa komputerowego, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Na trop oszusta wpadli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z I Komisariatu Policji w Łodzi, którzy ustalili, że w bankomacie znajdującym się w biurowcu przy ul. Ogrodowej w Łodzi często dochodzi do wypłat przy oszustwach metodą "na blika".

"W trakcie obserwacji tego miejsca funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który dziwnie i nerwowo się zachowywał. Mimo wysokiej temperatury, ubrany był w bluzę z kapturem i długie spodnie. Cały czas miał w ręku telefon i co kilka, kilkanaście minut podchodził do bankomatu i wypłacał pieniądze" - przekazał sierż. szt. Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji.

Policjanci wylegitymowali 19-letniego mężczyznę, który cały czas zachowywał się nerwowo. Trzęsły mu się ręce i nie potrafił wskazać adresu pod którym przebywa. Tłumaczył, że pieniądze, które wypłacał miały posłużyć do zakupu auta dla znajomego, którego danych jednak nie pamiętał, a z którym ma tylko kontakt przez komunikator internetowy.

"Stróże prawa przeprowadzili kontrolę osobistą podejrzanego oraz jego bagażu, w wyniku której zabezpieczyli ponad 25 tys. zł, 150 euro, karty debetowe i telefony. W związku z podejrzeniem, że mężczyzna może brać udział w oszustwach metodą +na blika+ został zatrzymany" - dodał.

Na komisariacie przyznał się, że przynajmniej część z zabezpieczonych przy nim pieniędzy pochodzi z oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa komputerowego, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia. Sąd aresztował go na dwa miesiące.