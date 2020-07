Arizona prowadzi śledztwo ws. spowalniania przez Apple starych iPhonów

Arizona stanęła na czele międzystanowego śledztwa mającego na celu zbadanie, czy Apple celowo spowalniał działanie starszych modeli iPhonów i czy tym samym koncern dopuścił się oszukańczych praktyk handlowych - poinformowała agencja Reutera.

Jak donosi agencja Reutera, to Arizona przewodzi międzystanowemu postępowaniu przeciwko Apple ws. celowego spowalniania lub nawet wygaszania przez koncern działania starszych modeli iPhonów. W śledztwo zaangażowani są prokuratorzy generalni z większości amerykańskich stanów, w tym m.in. z Teksasu, długo jednak nie było wiadomo, który stan stanie na czele śledztwa.

Według dokumentów, do których dotarli dziennikarze, w trakcie dochodzenia trwającego przynajmniej od października 2018 r., śledczy zwrócili się do koncernu o udostępnienie danych dotyczących "niespodziewanego wyłączania" starszych iPhonów lub spowalniania urządzeń za pomocą oprogramowania obniżającego ich wydajność.

Po raz pierwszy zarzuty wobec Apple o celowe postarzanie produktów padły w 2017 r. kiedy produkująca oprogramowanie do badania wydajności procesorów firma Primate Labs, ujawniła, że po aktualizacji starsze modele iPhonów działają wolniej. Apple początkowo odrzucał zarzuty, po to, żeby po jakimś czasie przyznać, że faktycznie obniżał wydajność smartfonów. Koncern tłumaczył, że takie działania były konieczne, żeby wydłużyć czas życia baterii i że w przeciwnym wypadku urządzenia po prostu by się wyłączały.

Postępowanie Apple'a spotkało się z ostrą krytyką ze strony konsumentów, którzy zarzucili firmie, że celowo spowalnia urządzenia, żeby skłonić klientów do zakupu nowych. Apple oficjalnie przeprosił użytkowników i obniżył koszty wymiany baterii w starszych telefonach. Szef koncernu, Tim Cook, zapowiedział również, że kolejne aktualizacje systemu nie będą obniżały wydajności telefonów.

Na początku roku Apple zgodził sią zapłacić amerykańskim klientom nawet do 500 mln dolarów w ramach ugody dotyczącej pozwu zbiorowego złożonego przeciwko koncernowi za spowalnianie sprzętów.