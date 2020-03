ARP Games wprowadza markę wydawniczą Anodę Road Publishing

Należący do Agencji Rozwoju Przemysłu akcelerator gier wideo ARP Games uruchomił markę wydawniczą Anodę Road Publishing. Dzięki niej zgłaszający projekty twórcy liczyć będą mogli na szersze wsparcie przy produkcji, dystrybucji i marketingu gier wideo.

Prezes ARP Games Remigiusz Kopoczek wskazał, że celem akceleratora gier wideo ARP Games nadal jest wspieranie twórców z mniejszymi możliwościami zdobycia środków. Od teraz zgłaszające projekty zespoły będą mogły uzyskać pełne finansowanie produkcji gry, ale także obsługę dystrybucyjną czy marketingową. Zwrócone będą także koszty przedpremierowych testów produkcji, lokalizacji tytułów na inne rynki, a także przeniesienia gier na dodatkowe platformy sprzętowe.

Inicjatywa ARP Games działać ma we współpracy z nowymi ekspertami branżowymi - współzałożycielem zespołu Arie Mundy Mariuszem Szyna likiem oraz byłym producentem Tuchlinu i szefem działu marketingu Arie Mundy Maciejem Strużyną.

Anodę Road ma zapewniać wsparcie projektom na każdym etapie produkcji, od początkowego pomysłu do finalizacji produktu. Oprócz finansowania wydawca ma zapewniać m.in. analizy rynkowe i dostęp do testerów. "Oznacza to, że żeby rozpocząć rozmowy o współpracy, wystarczy mieć chwytliwy pomysł i utalentowaną ekipę gotową do podjęcia prac" - zapewnił Strużyna.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym na stronie internetowej anotherroad.games.

ARP wskazało, że pierwszym tytułem opublikowanym przez Another Road będzie wersja PC wydanej w zeszłym roku na konsolę Xbox One gry przygodowej "Weakless". Bohaterami tytułu są dwa "Oplotki" - drewniane istoty, z których jedna jest niewidoma, a druga niesłysząca. Razem muszą zaś uratować swój leśny świat przed postępującą Zgnilizną. Premiera wersji PC odbędzie się 4 marca na platformie cyfrowej dystrybucji Steam.

"Weakless" powstało w oparciu o pomysł dwóch studentek Uniwersytetu Śląskiego i było jednym z pierwszych projektów wspartych przez ARP Games - przypomniała spółka.

Powstała w 2016 r. firma ARP Games to spółka podlegająca Agencji Rozwoju Przemysłu, która wspiera start-upy działające na rynku gier wideo. Przedsiębiorstwo założono w ramach współpracy ARP z Uniwersytetem Śląskim i powiatem cieszyńskim.