Artifex Mundi notuje rekordowe przychody i zyski

Giełdowy producent i wydawca gier - Artifex Mundi - w 2021 r. zwiększył przychody o 52 proc., do 39,1 mln zł, wypracowując 15,3 mln zł EBIT - wynik przed opodatkowaniem (53 proc. wzrost rok do roku) oraz 13 mln zł zysku netto, o 58 proc. więcej niż w 2020 r. To najlepszy wynik w historii firmy.