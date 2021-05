Artifex Mundi zwiększa zyski. Drugie życie producenta gier komputerowych

Artifex Mundi, notowany na rynku głównym GPW producent i wydawca gier komputerowych, znalazł nowy sposób na biznes. W kwietniu osiągnął 59-proc. dynamikę sprzedaży. Od początku roku przychody zwiększyły się o 78 proc. i – jak informuje spółka – na ich dynamiczny wzrost wpłynęła głównie komercjalizacja aplikacji Unsolved, umożliwiającej grę w bestsellery polskiego producenta.

Gry casual, premium i free-to-play

Artifex Mundi jest producentem, współproducentem i wydawcą gier komputerowych. Na globalnym rynku działa od 12 lat, a od 2016 roku jest spółką publiczną, notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Koncentruje się na segmencie gier casual, rozumianych jako gry charakteryzujące się prostymi zasadami rozgrywki oraz niewielkim, niezbędnym zaangażowaniem czasowym od gracza.Firma jest wiodącym wydawcą gier z gatunku HOPA, łączących rozwiązywanie łamigłówek i znajdowanie ukrytych obiektów na rysunkach z elementami gier przygodowych. Równolegle do rozwoju biznesu gier HOPA, rozszerza zakres działalności o produkcję innych gatunków gier komercjalizowanych w modelu premium oraz free-to-play.Gry dostępne są na najważniejszych platformach sprzętowych, w tym komputerach klasy PC i Mac, urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach i innych urządzeniach sterowanych systemami Android, iOS, Windows 10) oraz konsolach do gier (Xbox One, PlayStation 4, Nintento Switch).