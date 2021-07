ARTIQ – wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN wesprze rozwój sztucznej inteligencji w Polsce

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) razem z Narodowym Centrum Nauki (NCN) ogłaszają konkurs „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”. W jego ramach finansowane będą badania podstawowe oraz prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia na rynku najnowszych rozwiązań opartych na technologii AI. Budżet konkursu to 60 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu tego roku.



Centra Doskonałości AI zostaną wyłonione spośród tzw. instytucji hostujących, czyli polskich podmiotów, które spełniają regulaminowe warunki do złożenia wniosków w konkursie. W kwietniu tego roku NCBR ogłosił nabór zgłoszeń na potencjalne instytucje hostujące. Na liście znalazło się 20 jednostek akademickich i naukowych. Lista ta nie jest zamknięta i do ogłaszanego konkursu mogą się zgłosić także instytucje spoza niej.

Zespołami naukowymi w CD AI kierować będą liderzy – naukowcy z zagranicy o międzynarodowej renomie i wyróżniającym się dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym, którzy również zostaną wyłonieni w konkursie. Staną do niego wraz z wybraną przez nich instytucją hostującą. Przyszli liderzy CD AI muszą mieć stopień naukowy doktora co najmniej od 8 lat, udokumentowane osiągnięcia naukowe i doświadczenie międzynarodowe w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy w komercjalizacji i we współpracy z biznesem, a także nie mogli w ciągu dwóch ostatnich lat przebywać stale na terytorium Polski, czyli nie pracowali, nie studiowali ani nie kierowali grantem realizowanym w kraju.Maksymalne dofinansowanie jednego projektu wyłonionego w konkursie to 20 mln zł. Budżet całego przedsięwzięcia to 60 mln zł. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2021-2027.Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie od 20 września 2021 do 20 grudnia 2021 r. (do godz. 16:00). Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system informatyczny, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl Więcej informacji o nowym przedsięwzięciu na stronie: