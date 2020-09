Artyści i celebryci dołączyli do bojkotu Facebooka za mowę nienawiści

Część brytyjskich i amerykańskich artystów i celebrytów, w tym Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence i Kim Kardashian, zablokowało w środę swoje konta na Instagramie i Facebooku w proteście przeciwko niewystarczającej moderacji treści przez serwisy internetowe.

Udział w akcji zadeklarowało jak dotąd kilkunastu artystów i celebrytów, w tym Leonardo di Caprio, Sacha Baron Cohen, Kate Perry, Jennifer Lawrence i Kim Kardashian. Ich konta na Facebooku i Instagramie mają pozostać zablokowane przez 24 godziny; w środę rano zamiast zwyczajowych wpisów, na ich profilach pojawiła się tablica z informacją "stop hate". Artyści zapowiedzieli też, że po odmrożeniu kont zamierzają opublikować na nich wiadomości edukacyjne, skierowane zwłaszcza do młodych internautów, dotyczące m.in. problemu rozprzestrzeniania się w mediach społecznościowych dezinformacji oraz mowy nienawiści.

Artyści i celebryci postanowili w ten sposób wesprzeć kampanię społeczną Stop Hate for Profit, zapoczątkowaną w USA przez organizacje obywatelskie po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda. W lipcu organizatorom kampanii udało się przekonać ponad 1 tys. światowych przedsiębiorców, w tym m.in. Coca-Colę, Hondę i Adidasa, do bojkotu Facebooka i tymczasowego wycofania z serwisu reklam swoich produktów. Grupy chcą w ten sposób zaprotestować m.in. przeciwko niedbałemu, ich zdaniem, podejściu dużych mediów społecznościowych do usuwania z sieci mowy nienawiści, dezinformacji oraz przemocy, i żądać, żeby serwisy skuteczniej reagowały na dyskryminację użytkowników np. ze względu na ich rasę lub płeć, wyraźnie informowały o tym, ile tego typu treści pojawia się w sieci oraz przestały na nich zarabiać. Chodzi np. o takie sytuacje, kiedy przy nieodpowiednich materiałach zamieszczane są reklamy, z których Facebook czerpie zyski.

Rzecznik Facebooka nie chciał skomentować środowej akcji.