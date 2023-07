Artystka z Hongkongu stworzyła pottal społecznościowy łączący ludzi, którzy mają podobne sny

Halfdream.org to społecznościowy projekt artystyczny, którego celem jest łączenie w pary ludzi z całego świata na podstawie tego, co drzemie w ich podświadomości. Stworzyła go mieszkająca w Hongkongu artystka Doreen Chan. Wykorzystała do tego sztuczną inteligencję.

Podobno najczęstsze motywy snów to spóźnianie się na ważne spotkanie, ucieczka przed pościgiem, zaprzyjaźnianie się z celebrytami i spadanie. Co takie sny mówią o nas? I czy z ludzimi, którzy mają podobne sny jak my, łączą nas też inne cechy? Na te pytania ma odpowiedzieć nowy projekt artystyczny Doreen Chan. Założony przez nią portal społecznościowy Halfdream.org Doreen Chan pozwala internautom poznać inne osoby, które mają podobne sny.

Pomysł na ten projekt przyszedł Doreen Chan do głowy w 2020 roku, gdy dręczył ją niepokój z powodu pandemii koronawirusa, izolacji, wstrząsów politycznych w jej rodzinnym Hongkongu i protestów Black Lives Matter w USA. "W tym czasie każdej nocy miałam niezwykle intensywne i żywe sny" - wyznała artystka w rozmowie z serwisem "Artnet News". To skłoniło ją do refleksji nad tym, że pewne motywy senne są wspólne dla ludzi żyjących w innych krajach, kulturach. "Marzenia senne nie zależą od naszych decyzji i starań, są czymś osobistym, nad czym nie mamy kontroli. Co ciekawe, ludzie, którzy na jawie diametralnie się od siebie różnią, mają całkowicie odmienne poglądy w kwestiach społecznych lub etycznych, mogą mieć podobne sny. Zaczełam się zastanawiać nad tym, czy uświadomienie sobie, że nasi oponenci śnią o tym samym, zmieniłoby to, jak ich postrzegamy? - dodała Chan.

Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, postanowiła stworzyć projekt Halfdream.org. Obejmuje on nie tylko stronę internetową, za pośrednictwem której można przesyłać zgłoszenia, ale także interaktywne warsztaty poświęcone marzeniom sennym oraz niewielką wystawę wspólnych snów w galerii sztuki Para Site w Hongkongu.

Użytkownicy, którzy chcą zarejestrować swój sen na stronie, są najpierw proszeni o to, by przypomnieli go sobie dokładnie podczas krótkiego ćwiczenia medytacyjnego. Potem odpowiadają na kilka prostych pytań dotyczących szczegółów owego snu, np. "czy byłeś sobą?", "czy były tam jakieś inne postacie?". Po szczegółowym opisaniu snu użytkownicy mogą dołączyć zdjęcia, filmy lub pliki audio, które się z nim kojarzą, a nawet narysować, co się w tym śnie wydarzyło.

Następnie portal, za pomocą algorytmu sztucznej inteligencji, anonimowo dopasowuje użytkownika do kogoś, kto miał podobny sen. Jeśli obie osoby zechcą kontynuować, zostaną zaproszone do udziału w codziennych ćwiczeniach, które ujawnią ich wspólne poglądy i doświadczenia na jawie, które - po przetworzeniu przez podświadomość - doprowadziły ich w te same rejony onirycznego świata. Na końcu użytkownicy mają możliwość ujawnienia swojej tożsamości, a nawiązania kontaktu w realu z "partnerem od snów".

"Sny kryją w sobie wiele głębokich emocji i mogą odkrywać nowe znaczenia, nieskrępowane granicami kraju, języka ani koloru skóry. Dzieląc się nimi anonimowo, ludzie mogą nawiązać kontakt z czymś transcendentalnym. Taka, z początku całkiem anonimowa wymiana, może przekształcić się w ważny kanał autoekspresji i wzajemnego wsparcia" - zachęca artystka. (PAP Life)

agf/ gra/