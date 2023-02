Asbis intensyfikuje działalność na kolejnym rynku

Notowana na warszawskiej giełdzie grupa Asbis, dystrybutor produktów i usług IT oraz IoT (internetu rzeczy) na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, otworzył w stolicy Armenii kolejny salon oferujący produkty Apple.

Nowo otwarty punkt sprzedaży iSpace (to sieć sklepów technologicznych Apple) ma status Apple Premium Reseller. To drugi oficjalny sklep z produktami i akcesoriami Apple w Erywaniu, ale pierwszy z tym statusem. Stolica Armenii liczy ponad milion mieszkańców, co stanowi blisko 1/3 populacji całego kraju.

Asbis to oficjalnym dystrybutorem produktów Apple w 11 krajach zrzeszonych w ramach byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Łącznie z nowo otwartym salonem iSpace prowadzi obecnie na terenie swojej działalności 27 salonów, w których można kupić produkty Apple.

