Asbis notuje rekordy. Największe wzrosty ma w Polsce

Firma Asbis - notowany na warszawskiej giełdzie dystrybutor elektroniki i rozwiązań IT - w trzecim kwartale 2020 roku zanotowała rekordowe wyniki finansowe w swojej historii. Wzrosty dotyczyły także wyników liczonych od początku 2020 roku.

Rada dyrektorów spółki 4 listopada podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 5,55 mln dolarów. Zaliczką objętych będzie 55,5 mln akcji spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 10 centów na akcję. Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki dywidendy został ustalony na 7 grudnia 2020 roku, natomiast dzień wypłaty zaliczki na 17 grudnia 2020 roku.- Asbis czeka najlepszy rok w historii spółki, dlatego też chcielibyśmy podzielić się tym sukcesem z naszymi inwestorami. Spodziewamy się, że nasz zysk netto w tym roku będzie kształtował się w przedziale 23-25 mln dolarów, co według dzisiejszego średniego kursu dolara oznacza, że możemy wypracować nawet blisko 100 mln zł - oznajmił Siergej Kostewicz.Asbis to notowany na warszawskiej giełdzie dystrybutor produktów informatycznych, w tym komputerów, który rozpoczynał działalność na Białorusi a obecnie koncentruje swoją działalność w takich krajach jak: Słowacja Czechy, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Serbia, Węgry, Polska, kraje Bliskiego Wschodu (między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Katar i inne państwa Zatoki), Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina i Łotwa.Siedziba władz firmy znajduje się obecnie w cypryjskim mieście Limassol.