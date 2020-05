Asbis poprawia wyniki mimo pandemii COVID-19. W Polsce o ponad 100 proc.

Notowany na warszawskiej giełdzie dystrybutor elektroniki i rozwiązań IT - firma Asbis - w I kwartale 2020 roku wypracowała wzrost przychodów o 19,9 proc. w stosunku rocznym oraz wzrost zysku netto o 32,4 proc. W samej Polsce firma zwiększyła sprzedaż o ponad 100 proc.

Jednocześnie wzrost o 28,6 proc. na Słowacji w połączeniu z 21,2-proc. wzrostem w Czechach, 107,9-proc. wzrostem w Polsce, 22-proc. wzrostem w Rumunii doprowadził region Europy Środkowo-Wschodniej do 30,1-proc. wzrostu w I kwartale 2020 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r.Natomiast sprzedaż w regionie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którego wynik zależy głównie od przychodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, spadła o 11,7 proc..Sprzedaż w Europie Zachodniej w I kwartale 2020 r. również spadła o 10,1 proc. w porównaniu do I kwartału 2019 r.Ponadto w pierwszym kwartale 2020 roku rada dyrektorów spółki zarekomendowała wypłatę dywidendy z zysku za poprzedni rok na poziomie 0,075 dolarów na akcję, czyli w sumie 4,1625 mln dolarów.Asbis to notowany na warszawskiej giełdzie dystrybutor produktów informatycznych, w tym komputerów, który rozpoczynał działalność na Białorusi a obecnie koncentruje swoją działalność w takich krajach jak: Słowacja Czechy, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Serbia, Węgry, Polska, kraje Bliskiego Wschodu (między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Katar i inne państwa Zatoki), Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina i Łotwa.Siedziba władz firmy znajduje się obecnie w cypryjskim mieście Limassol.