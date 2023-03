Asbis sprzedaje mniej niż przed rokiem

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dystrybutor sprzętu IT - Asbis - zanotował w lutym 2023 roku przychody wyższe niż w styczniu, ale niższe niż w lutym 2022 roku, co spółka tłumaczy wysoką bazą porównawczą.

Grupa Asbis według wstępnych danych szacunkowych wypracowała w lutym 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie około 230 mln dolarów, wobec 244 mln dolarów w lutym 2022 roku, co oznacza spadek o ok. 6 proc. w ujęciu rok do roku oraz wzrost o ok. 4 proc. względem stycznia 2023 roku.

Spółka wskazuje, że luty 2022 roku był miesiącem bardzo wysokiej sprzedaży, co tworzy wysoką bazę porównawczą.

- Luty ubiegłego roku był ostatnim miesiącem bardzo wysokiej sprzedaży we wszystkich krajach, w których działaliśmy, w tym w krajach objętych obecnie sankcjami. Jest to więc wysoka baza porównawcza z bieżącym rokiem. Fakt, że w lutym tego roku nasze przychody były wyższe niż w styczniu, pozwala nam być bardzo optymistycznymi względem całego roku. Świadczy to o naszej dobrej kondycji oraz pozytywnych efektach działań, które konsekwentnie prowadzimy od ubiegłego roku w celu restrukturyzacji źródeł naszych przychodów. W dalszym ciągu rozwijamy rosnące rynki, które nie są objęte wojną, rozszerzamy nasze działania w Afryce oraz w Europie Zachodniej oraz dynamicznie rozwijamy najmłodsze nasze dziecko – ASBIS Robotic Solutions, który działa już na kilkunastu rynkach, w tym w Polsce - powiedział Costas Tziamalis, wiceprezes grupy Asbis.

Tziamalis dodał, że jeśli chodzi o sprzedaż w lutym 2023 roku, to zdecydowanym liderem był Kazachstan, zaraz za nim Ukraina, Słowacja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

- Te kraje już od kilku miesięcy są w czołówce sprzedaży ASBIS. Natomiast najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów w lutym były: smartfony, laptopy oraz procesory - dodał Costas Tziamalis.

Asbis wyceniany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na około 1,5 mld zł.