Asbis wchodzi w robotyzację. Stawia na coboty

Asbis Enterprises uruchamia nową jednostkę – Asbis Robotic Solutions (AROS). Będzie skupiać się na dystrybucji robotów współpracujących (cobotów) wiodących światowych marek oraz platform zrobotyzowanych pod własną marką.

AROS zamierza wejść na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski, do końca 2022 r. i jeszcze bardziej zwiększyć obecność w 2023 r., koncentrując się na dystrybucji w selektywnej sieci autoryzowanych sprzedawców z wartością dodaną (Authorized Value Add Resellers).

Grupa podpisała już 5 pierwszych umów dystrybucyjnych z następującymi firmami: Aubo, Dobots, DH Robotics (DH grippers), Gaussium, Kennon. Planuje rozszerzyć swoje portfolio produktów z zakresu robotyki w 2023 roku. Pierwszych robotów współpracujących pod własną marką CRON Robotics należy spodziewać się na rynkach europejskich w pierwszej połowie 2023 roku.

Pomogą przy produkcji, sprzątaniu, w usługach, bezpieczeństwie i logistyce

Asbis Robotic Solutions (AROS) to ważna nowa gałąź biznesu Asbis, skupiona na dystrybucji robotów współpracujących (znanych również jako coboty) oraz budowie własnych rozwiązań w tym zakresie. Roboty współpracujące i autonomiczne platformy zrobotyzowane są zaprojektowane do fizycznej interakcji z ludźmi w środowisku pracy, biura lub miejsc publicznych, dzięki czemu mogą dzielić wspólną przestrzeń. Wspólna praca i interakcja między robotami a ludźmi staje się więc łatwiejsza. Wykorzystanie cobotów, robotów, autonomicznych zrobotyzowanych platform mobilnych, ma odpowiedzieć na potrzeby firm w obszarach produkcji, sprzątania, usług, bezpieczeństwa i logistyki.

Globalny sektor robotyki rośnie i będzie rósł

Zgodnie z prognozami rynkowymi, do 2030 roku globalny sektor robotyki będzie notował wzrost na poziomie około 20 proc. rocznie. Jeśli chodzi o segment cobotów, czyli robotów współpracujących z człowiekiem oraz przemysłowych, to w samym 2021 r. sektor ten wzrósł o 40 proc. Oczekuje się, że do 2026 r. wartość globalnego rynku cobotów wyniesie 225 miliardów dolarów.

- Wchodzimy w bardzo perspektywiczny sektor, który nie jest już rynkiem niszowym, a za kilka lat będzie wart kilkaset miliardów dolarów. To bardzo fascynujący temat, który wpisuje się w nasze innowacyjne DNA. Już niedługo będziemy mogli dzielić się własnymi cobotami. Ich rozwój jest już na bardzo zaawansowanym etapie - powiedział Siergiej Kostewicz, prezes grupy Asbis.