Asseco chce mieć własną chmurę na skalę europejską

Po pierwszym, rentownym roku działalności spółki Asseco Cloud, producent i dystrybutor rozwiązań IT - grupa Asseco Poland - mocno stawia na rozwój własnego biznesu chmurowego i wchodzi z tym rozwiązaniem na kolejne rynki.

Grupa Asseco Poland ma poważne ambicje chmurowe po pierwszym roku działalności spółki zależnej odpowiedzialnej za ten segment, Asseco Cloud.

- Nie jesteśmy bezmyślnie zauroczeni chmurą, my wdrażamy pewne rozwiązania organicznie i adaptujemy je stopniowo - powiedział na konferencji prezes grupy Adam Góral.

Grupa Asseco Poland przeprowadziła w 2022 roku aż 16 akwizycji za kwotę prawie 340 mln zł.

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- My nie jesteśmy bezkrytycznie zauroczeni chmurą, my staramy się to rozwijać organicznie i adaptujemy pewne rozwiązania rozważniej niż te firmy, które od chmury postanowiły zacząć. Pamiętajmy, że chmura to de facto oddanie się w cudze ręce, w związku z czym mocno pracujmy nad rozwojem własnego segmentu chmurowego - powiedział na konferencji prezes zarządu grupy Asseco Poland, Adam Góral.

Spółka otwiera filie Czechach i na Słowacji. Myślimy także o Bałkanach

Spółka zależna Asseco Poland - Asseco Cloud - w pierwszym roku działaności osiągnęła 40 mln przychodów i około 5 mln zł zysku netto.

- Organicznej rozbudowie Asseco Cloud chcemy poświęcić dużo energii, przede wszystkiem w Polsce, ale od lipca otwieramy filie w Czechach i na Słowacji. Myślimy także poważnie Bałkanach jako kolejnym elemencie niezbędnym w kierunku budowy europejskiej chmury - powiedział na konferencji prezes.

Dodał, że Asseco aktywnie współpracuje z największymi dostawcami rozwiązań chmurowych, jak Google, czy Microsoft, ale jego zdaniem Europa nie może całkowicie oddać tego sektora gigantom ze Stanów Zjednoczonych.

Poprawa wyników to zasługa rozwoju organicznego i akwizycji

W całym 2022 roku Asseco Poland na poziomie skonsolidowanym osiągnęło przychody ze sprzedaży netto przekraczające 17,3 miliarda złotych. Dla porównania rok wcześniej to było 14,5 miliarda złotych. Zysk netto wyniósł 502 miliony złotych, a w 2021 roku było to niemal 468 milionów złotych.

Ponadto rada nadzorcza postanowiła zarekomendować akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę około 290 milionów złotych z zysku za 2022 rok. Daje to 3,5 złotego na jedną akcję. Wypłacone zostanie więc około 58 procent zysku netto.

- Nie wypłacamy dywidendy kosztem własnego rozwoju, dlatego za 2022 rok chcemy wypłacić w sumie 290 mln zł. Zachowawczość w czasach drogiego długu jest kluczem i niewątpliwym atutem w prowadzeniu biznesu - tłumaczył tę decyzję Adam Góral.

W poprawie wyników w ujęciu rocznym pomógł zarówno organiczny wzrost biznesu jak i 16 akwizycji (w tym tylko jedna na rynku polskim) za sumaryczną kwotę 336 mln zł, podali przedstawiciele spółki.