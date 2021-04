Asseco Poland i Chmura Krajowa łącza siły dla sektora medycznego

Asseco Poland i Chmura Krajowa tworzą platformę Chmura dla zdrowia. Powołują w tym celu spółkę Krajowy Operator Chmury Medycznej, której celem będzie cyfryzacja służby zdrowia i umożliwienie jednostkom medycznym świadczenia e-Usług. Chmura dla zdrowia będzie specjalizowała się we wdrożeniach elektronicznej dokumentacji medycznej w chmurze. Ma również przyczynić się do standaryzacji usług informatycznych w sektorze opieki zdrowotnej.

Spółka Asseco Poland. jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. To obecnie największa spółka IT w Europie Środkowej oraz szósty producent oprogramowania w Europie. Jest twórcą rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem własnych rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, ok. 40 proc. przychodni i gabinetów lekarskich, a także jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz uzdrowiska. W ofercie Asseco znajdują się: kompleksowy pakiet systemów informatycznych – Asseco Medical Management Solutions (AMMS), rozwiązanie mMedica oraz aplikacje mobilne dla pacjenta: Apteczka Domowa, Informacje Medyczne i Moje Pomiary.Operator Chmury Krajowej Sp. z o. o., to spółka technologiczna zapewniająca polskim firmom i instytucjom publicznym dostęp do zaawansowanych usług chmury obliczeniowej. Jest dziś najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmurowych na polskim rynku. Działa w modelu multicloud, oferując zarówno własne produkty i usługi w ramach Platformy Chmury Krajowej, jak i rozwiązania swoich strategicznych partnerów, globalnych dostawców chmury publicznej, Google i Microsoft. Świadczy usługi migracji i transformacji architektury IT.