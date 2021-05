Asseco Poland rośnie dzięki fuzjom i przyspieszonej cyfryzacji firm

Asseco Poland wypracowało pierwszym kwartale 2021 roku zysk netto wyższy od szacunków z początków maja. Grupa kapitałowa, skupiona wokół największego polskiego producenta oprogramowania, osiągnęła zysk netto na poziomie 102,4 mln zł, w stosunku do 101,9 mln zł prognozowanych na początku maja. Wynik z pierwszego kwartału oznacza wzrost o 25,3 proc. w ujęciu rocznym.

Wyższa sprzedaż do przedsiębiorstw

Portfel zamówień 2021

- Przyspieszona cyfryzacja procesów biznesowych przedsiębiorstw i instytucji jest już nie tylko wynikiem pandemii, ale stała się stałą strategią rozwoju wielu organizacji. Obserwujemy wśród naszych klientów zwiększone zainteresowanie m.in. usługami bezpieczeństwa i zaufania oraz rozwiązaniami ERP. To przekłada się na wzrost naszego portfela zamówień i pozwala na większy optymizm w realizacji celów na ten rok - prognozuje Karolina Rzońca-Bajorek.Przychody z segmentu działalności w Polsce Asseco Poland (w tym m.in. spółki-matki) wzrosły w okresie styczeń-marzec o 18,1 proc. w stosunku rocznym, do 366,8 mln zł. Zysk EBITDA segmentu zwiększył się o 21 proc., do 80 mln zł, a operacyjne przepływy pieniężne (przed podatkiem dochodowym) wyniosły 61,1 mln zł i były o 5,4 proc. niższe rok do roku.Wzrost przychodów w Polsce był efektem wyższej sprzedaży do przedsiębiorstw (wzrost o 43 proc. do 93,3 mln zł) i instytucji publicznych (przychody wyższe o 26 proc. - wyniosły 171,3 mln zł). O 7 proc. spadły natomiast przychody z rozwiązań dla banków i innych klientów z sektora finansowego.Segment Asseco International wypracował w ubiegłym kwartale 818,8 mln zł przychodów, o 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik operacyjny przed potrąceniem podatków, odsetek i amortyzacji - EBITDA wzrósł o 13,3 proc., do 140,1 mln zł. Przepływy operacyjne sięgnęły 34,2 mln zł i były o 48,2 proc. niższe w ujęciu rocznym.W Asseco International o 16,2 proc. wzrosły przychody od banków, a o 11,4 proc. wyższa była sprzedaż rozwiązań dla przedsiębiorstw. Spadek o 8,5 proc. zanotował sektor administracji publicznej.Izraelski segment Formula Systems miał 2,16 mld zł przychodów, o 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Wypracował 278,7 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 20,3 proc. rok do roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej segmentu spadły o 81 proc., do 47,8 mln zł.Formula Systems zwiększył przychody zarówno od banków (wzrost o 7 proc.), przedsiębiorstw (18 proc.), jak i instytucji publicznych (27,6 proc.).Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 18 maja 2021 roku miał wartość 8,576 mld zł. Backlog, czyli portfel prac czekających na realizację, jest o 14 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2020 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie rok wcześniej.Przedstawione dane dotyczą wyłącznie oprogramowania i usług własnych Asseco Poland, które w pierwszym kwartale odpowiadały za ok. 78 proc. łącznych przychodów grupy.Przed rokiem portfel zamówień grupy Asseco na 2020 rok miał wartość 7,528 mld zł. Obecna wartość zamówień, które grupa spodziewa się zrealizować w 2021 roku, jest więc wyższa rok do roku o 14 proc.W połowie marca wzrost wartości portfela na ten rok wynosił 13 proc. Asseco Poland podało, że wartość portfela zamówień, liczona według kursów walut sprzed roku (dane porównywalne), jest o 17 proc. wyższa rok do roku.Portfel zamówień w Polsce (segment Asseco Poland) ma wartość 1,133 mld zł i jest o 9 proc. wyższy niż przed rokiem. W marcu grupa informowała o 5-proc. wzroście.W przypadku Asseco International portfel zamówień na 2021 rok jest o 11 proc. wyższy niż przed rokiem (wobec 12 proc. wzrostu w marcu) i wynosi 1,858 mld zł.Wartość zamówień segmentu Formula Systems jest wyższa o 16 proc. i sięga 5,585 mld zł. W połowie marca grupa podawała, że wzrost sięga 14 proc.Grupa Asseco Poland należy do grupy Asseco SEE, utworzonej w wyniku integracji dziewięciu wiodących w swoich segmentach rynku firm działających w regionie Europy Południowo-Wschodniej: Asseco Poland i wspólników mniejszościowych spółek zależnych.