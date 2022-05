Asseco Poland z większymi przychodami i dobrym portfelem zamówień

Asseco Poland osiągnęło w I kwartale 2022 roku przychody na poziomie 4,1 miliarda złotych, to 22 procent więcej niż w analogicznym okresie roku minionego. Zysk netto wyniósł 107,9 milionów , a portfel zamówień w kursach zmiennych ma wartość 11,2 miliarda złotych.

Asseco Poland w I kwartale 2022 roku osiągnęło 4,1 miliarda złotych przychodów ze sprzedaży netto. To 22 procent więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych wzrosła o 21 procent do 3,2 miliarda złotych. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 107,9 milionów złotych, czyli 6 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to było 102,4 miliony złotych.

W ocenie spółki przychody są dobrze zróżnicowane sektorowo - przedsiębiorstwa dały 44 procent, bankowość i finanse 33 procent i instytucje publiczne 23 procent wpływów.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie uzyskaliśmy w I kwartale tego roku. Zanotowaliśmy wzrosty na wszystkich głównych poziomach rachunków wyników. Nasza sektorowa, produktowa i geograficzna dywersyfikacja biznesu zapewnia nam stabilny rozwój. Realizowaliśmy długoterminowe kontrakty utrzymaniowe i rozwojowe. Budując solidny portfel zamówień na 2022 rok oraz kolejne okresy rozszerzyliśmy współpracę z dotychczasowymi klientami i pozyskaliśmy nowych partnerów w Polsce i za granicą. W ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku do Grupy Asseco dołączyły trzy nowe spółki - przekazała cytowana w komunikacie wiceprezes Katarzyna Rzońca-Bajorek.

Portfel zamówień w kursach zmiennych w obszarze oprogramowania i usług własnych ma wartość 11,2 miliarda złotych i jest wyższy o 30 procent niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog za 2021 r., wynosi 10,1 miliarda złotych i jest wyższy o 18 procent.

