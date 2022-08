Asseco Poland zarabia coraz więcej. Rosną też zamówienia

Grupa Asseco Poland zwiększyła w pierwszym półroczu 2022 przychody o 22 proc., a zysk netto o 3 proc. Portfel zamówień spółki jest o 24 proc. wyższy niż przed rokiem.

W pierwszej połowie 2022 roku spółka miała 248,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 241,8 mln zł zysku rok wcześniej.

W pierwszym półroczu Asseco Poland wypracowało 8,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 22 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła rok do roku o 21 proc. i wyniosła 6,4 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł prawie 930 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 249 mln zł, czyli zwiększył się o 3 proc.

Poniżej struktura przychodów grupy Asseco w rozbiciu na sektory i produkty.

Spółka podała, że jej portfel zamówień na 2022 roku ma wartość 12,5 mld zł, o 24 proc. więcej od wartości portfela zamówień na 2021 rok, który Asseco Poland notowało w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Kapitalizacja Asseco Poland wynosi obecnie 5,9 mld zł. Od początku roku akcje spółki potaniały o 13 proc., zachowując się lepiej od indeksu WIG20, który stracił już w tym roku 32 proc. Wtorkowe notowania Asseco również zakończyło relatywnie nieźle, tracąc 0,9 proc. i zamykając się na poziomie 71,45 zł.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej