Asseco Poland zwiększa przychody i portfel zamówień

Przychody netto Asseco Poland po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 12,8 miliardów złotych, rok temu było to 10,29 miliardów złotych. Portfel zamówień przekroczył 12,9 miliardów złotych.

Informatyczna firma Asseco Poland po pierwszych trzech kwartałach 2022 rok miała na poziomie skonsolidowanym 12,808 miliardów złotych przychodów netto wobec 10,293 miliardów złotych w analogicznym okresie roku minionego. W III kwartale przychody netto wyniosły 4,497 miliardów złotych, co oznacza roczny wzrost o 28,4 procent.

Asseco Poland znacząco zwiększa przychody w kolejnych kwartałach

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 376,3 milionów złotych, podczas gdy w 2021 roku były to około 362 miliony złotych. W samym trzecim kwartale odnotowano 127,5 milionów złotych, co oznacza wzrost o 6,1 procent.

- Pierwsze trzy kwartały 2022 roku były dla nas okresem stabilnego wzrostu. Odnotowaliśmy poprawę wyników, mimo trudnego otoczenia biznesowego i rosnących kosztów pracy. Było to możliwe za sprawą niezmiennie realizowanej strategii dywersyfikacji geograficznej, produktowej i sektorowej, co przy wysokim tempie cyfryzacji w gospodarce pozwala na stały wzrost. Specyfika naszego biznesu sprawia, że możemy się koncentrować na powtarzalnych przychodach co zapewnia finansową stabilność i przewidywalność. Cały czas zwiększamy także skalę biznesu poprzez akwizycje. W ciągu dziesięciu miesięcy 2022 roku do grupy dołączyło dziesięć nowych spółek - oznajmiła wiceprezes firmy Karolina Rzońca-Bajorek.

Portfel zamówień jest większy o 19 procent, co oznacza stabilizację przychodów

Portfel zamówień w obszarze oprogramowania i usług własnych grupy Asseco Poland na 2022 rok w kursach zmiennych wynosi około 12,9 miliarda złotych. W przekazanym przez spółkę raporcie backlog jest wyższy o 19 procent od wartości portfela w analogicznym okresie minionego roku. W kursach stałych, w jakich został przeliczony portfel zamówień, wzrost wynosi 10 procent.

- Mimo zmiennego otoczenia makroekonomicznego utrzymuje się popyt na nasze rozwiązania, czego dowodem jest nasz portfel zamówienia, rosnący w kursach stałych, w porównaniu do backlogu sprzed roku o 10 procent. Jednocześnie bierzemy pod uwagę czynniki zewnętrzne związane z sytuacją gospodarczą w Polsce oraz na świecie i w sytuacji tak dużej niepewności, do przyszłości podchodzimy z ostrożnością - komentuje Karolina Rzońca-Bajorek.