Asseco SEE pomimo kryzysu poprawia wyniki finansowe

Grupa Asseco South Eastern Europe w pierwszym półroczu osiągnęła przychody netto na poziomie 661,09 miliona złotych wobec 525, 74 milionów złotych w analogicznym okresie roku minionego. Zysk przed opodatkowaniem wzrósł do 125,49 milionów z 82,08 milionów złotych w 2021 roku.

Grupa Asseco SEE, działająca na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Turcji spółka IT, w I pierwszym półroczu 2022 roku osiągnęła 661,09 milionów złotych wobec 525,74 milionów złotych przed rokiem. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 125,49 milionów złotych, a przed rokiem było to odpowiednio 82,08 milionów złotych.

Czytaj także: Asseco South Eastern Europe powołało nowy zarząd

Przed kilkoma dniami prezes spółki Piotr Jeleński uznał, że spowolnienie gospodarcze może być mniej odczuwalne na rynkach, na których działa Asseco SEE. Pomimo wzrostu poziomu wynagrodzeń spółka stara się utrzymać rentowność.

-Nie notujemy tez żadnych niepokojących sygnałów na 2023 rok, może będzie lekkie spowolnienie. Nie widzimy przełomowych zmian. Mamy dużo projektów w bankowości i systemach płatności - powiedział Piotr Jeleński.

Firma nie wyklucza finalizacji przejęć do końca roku. Zauważalny jest spadek oczekiwań cenowych ze strony potencjalnych sprzedających. Rozmowy są prowadzone, ale nie jest to uwzględniane w wewnętrznych szacunkach biznesowych.